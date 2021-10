Nový systém Achilles rieši zraniteľnosti 150 úradov verejnej správy

Štátne inštitúcie môžu lepšie chrániť svoje systémy.

25. okt 2021 o 13:55 TASR

BRATISLAVA. Nový systém Achilles rieši zraniteľnosti 150 úradov verejnej správy. Systém bol spustený pred niekoľkými dňami. Slúži ako platforma pre riadené odstraňovanie zraniteľností informačných systémov verenej správy.

Uviedla to vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí).

"Systém sme vyvinuli výlučne internými kapacitami našej vládnej jednotky. Do kybernetickej ochrany budeme investovať aj v rámci plánu obnovy 52 miliónov eur. V novom programovom období uvažujeme nad tým, aby súčasťou každého projektu informatizácie, ktorý sa týka štátu, bol aj komponent kybernetickej bezpečnosti. To znamená, aby pri dizajne projektu sa rátalo aj s investíciami do kyberbezpečnosti," konštatovala Remišová.

Pokračovala, že je potrebné naplno rozbehnúť digitálnu ekonomiku, reagovať na technologické zmeny, ktoré sú už dnes hybnou silou hospodárskeho rastu vyspelých štátov.

"Okrem kybernetickej bezpečnosti budeme investovať aj do digitálnych služieb občanov a podnikateľov, do digitálnych zručností občanov, do boja proti digitálnej chudobe tak, aby všetci občania mali spravodlivý prístup k výhodám digitálnej transformácie," doplnila Remišová.

Achilles je platforma pre detekovanie a vyhodnocovanie zraniteľnosti orgánov verejnej moci. "Táto platforma pozostáva zo štyroch podplatforiem. Jedna je integrácia, potom to je platforma, ktorá slúži na samotnú analýzu týchto zraniteľností, potom vizualizačná platforma, a potom komunikačná platforma," informoval šéf kyberbezpečnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Martin Florián.

Nejde podľa neho len o detekciu, ale aj komunikáciu a kontrolu, či došlo k náprave.

Zraniteľnosti sú diery alebo chyby v systémoch, ktoré môžu byť zneužité hekermi na nelegálne aktivity. Vďaka nasadeniu nového systému sú zraniteľnosti priebežne odstraňované a štátne inštitúcie môžu lepšie chrániť svoje systémy.

"Výnimočnosť tohto systému je v tom, že pred Achillom sa všetko spracovávalo ručne a nebol systém, ktorý by dokázal vykonávať štatistiku odstránených zraniteľností. Síce sme spravili skeny a nahlásili zraniteľnosti jednotlivým inštitúciám, ale overovanie, či problém aj vyriešili, bolo zdĺhavé. Achilles priniesol do spracovávania týchto informácií automatizáciu a skenovanie systémov vykonáva v dvojtýždňových intervaloch. Vďaka tomu vieme, ako rýchlo inštitúcie odstraňujú odhalené zraniteľnosti," vysvetlil štátny tajomník Ján Hargaš.

Štát sa podľa generálneho riaditeľa Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) Pavla Karela pripravuje na nástup s aplikáciami do mobilného prostredia. Tým pádom má aj veľkú zodpovednosť postarať sa o bezpečnosť tohto prostredia.

"V komerčnom svete sú to už bežne realizované projekty a chceme týmto spôsobom zvýšiť bezpečnosť prostredia štátu. Ten bude sledovať správanie občanov, podnikateľov na systémoch, ktoré prevádzkuje a vyvodzovať potenciálne riziko daných operácií a následne realizovať ďalšie kroky na zvýšenie bezpečnosti," dodal Karel.