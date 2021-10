Zdražovanie na pumpách bude podľa analytičky pokračovať

Benzín 95 je drahší ako vlani o zhruba 26 percent a benzín 98 o 22 percent.

25. okt 2021 o 16:05 SITA

BRATISLAVA. Slovenskí vodiči si museli minulý týždeň pri tankovaní opäť siahnuť hlbšie do vrecka. V nasledujúcich dňoch by mali pohonné látky na slovenských čerpacích staniciach ešte zdražieť. „Na základe vývoja na ropnom trhu v predchádzajúcich týždňoch očakávame, že ceny na našich pumpách budú ešte aj v ďalších týždňoch mieriť nahor,“ povedala pre agentúru SITA analytička 365.bank Jana Glasová.

V 41. tohtoročnom týždni vzrástli ceny 95-oktánového benzínu až o 1,8 % na priemernú úroveň 1,475 eur za liter a ceny 98-oktánového benzínu o 1,7 % na úroveň 1,672 eur za liter. Ceny nafty taktiež výrazne vzrástli, a to o 1,8 % na úroveň 1,350 eur za liter.

Zdražovanie pohonných látok na našich pumpách je od začiatku tohto roka citeľné. Benzín 95 je drahší ako vlani o zhruba 26 % a benzín 98 o 22 %. Drahšia ako pred rokom je aj nafta, a to až o 37 %. „Zdražovanie ropy je dané hlavne tým, že po pandémii došlo k ekonomickému oživeniu a k väčšej mobilite ľudí. Dopyt po rope teda rástol,“ podotkla Glasová.

Počas leta sa držali ceny ropy na nižších úrovniach, koncom augusta ale už opäť zamierili nahor a tento rastúci trend pokračuje viac – menej dodnes. Minulý týždeň sa čierne zlato pohybovalo na úrovniach 84 až 86 amerických dolárov za barel. Ropa je podľa analytičky tlačená nahor hlavne ekonomickým oživením a väčšou mobilitou ľudí po pandémii. Aktuálne ruku k dielu pridáva aj rozhodnutie OPEC+, že v novembri budú postupovať podľa pôvodného plánu a svoju ťažbu zvyšovať len postupne. Okrem toho, rastúco na ceny ropy pôsobí aj prudké zdražovanie uhlia a plynu, čo núti niektoré priemyselné podniky (hlavne výrobcov elektriny) prechádzať na ropu, čím sa zvyšuje dopyt po nej.

„Očakávame, že zhoršujúca sa pandemická situácia bude ropu ovplyvňovať ešte výraznejšie s príchodom jesenných mesiacov. No a dopad na ropný trhu budú mať hlavne rastúce ceny uhlia a plynu a tiež rozhodnutie OPEC o ďalšej produkcii. Čínska vláda už sľúbila, že zvýši ťažbu uhlia a zabezpečí tak zníženie jeho rekordne vysokých cien. Ak sa to Číne podarí, mohli by následne klesnúť aj ceny ropy,“ konštatovala Glasová.