Slováci neplytvajú jedlom viac ako pred pandémiou

Najčastejšie sa vyhadzujú zvyšky uvareného jedla.

24. okt 2021 o 10:34 TASR

BRATISLAVA. Slováci neplytvajú jedlom viac ako pred pandémiou, takmer polovica ľudí dokonca potraviny vyhadzuje menej. Najčastejšie preto, že sa jedlo pokazilo. Vyplýva to z prieskumu, ktorý iniciovala organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak.

„Domácnosti neprodukujú viac potravinového odpadu, ako tomu bolo pred pandémiou. Viac ako polovica (54 percent) ľudí vyhadzuje rovnaké množstvo potravín ako pred pandémiou a 43 percent dokonca vyhadzuje menej potravín ako v minulosti,“ spresnila riaditeľka pre komunikáciu OZV Envi-Pak Katarína Kretter.

Prieskum ukázal, že sedem percent Slovákov vyhadzuje potraviny denne, 39 percent vyhadzuje potraviny najmenej raz do týždňa. Len štvrtina z opýtaných jedlom vôbec neplytvá a potraviny do koša nevyhadzuje. Jedlo vyhadzujú najmä mladší ľudia, od 18 do 39 rokov.

„Najčastejšie sa u nás vyhadzujú zvyšky uvareného jedla – tie vyhadzujú takmer dve tretiny (65 percent). V koši však často končí aj chlieb a pečivo (vyhadzuje ich 35 percent) a čerstvé ovocie či zelenina (20 percent),“ priblížila Kretter.

Ľudia vyhadzujú potraviny hlavne preto, že sa pokazili. Ďalšími dôvodmi sú exspirácia dátumu spotreby alebo minimálnej trvanlivosti, či nadmerné množstvá jedla, ktoré následne nevládali zjesť.

V tejto súvislosti Kretter podotkla, že ľudia často vyhadzujú aj potraviny, ktoré sú ešte dobré, pretože nerozumejú informáciám uvedeným na obaloch. Organizácia preto pripomína, že dátum minimálnej trvanlivosti a dátum spotreby nie je to isté.

Online prieskum sa realizoval v septembri tohto roka na vzorke 1000 respondentov starších ako 18 rokov.