Letisko v Bratislave toto leto vybavilo trikrát viac cestujúcich ako vlani

Výrazne viac cestujúcich využívalo linky do krajín v Schengene.

24. okt 2021 o 10:28 TASR

BRATISLAVA. Letisko M. R. Štefánika v Bratislave za jún až september na príletoch a odletoch vybavilo spolu 313 512 cestujúcich. Je to viac ako trojnásobok minuloročného objemu letnej sezóny.

V predpandemickom roku 2019 však v tomto období vybavilo až 1,14 milióna cestujúcich.

Článok pokračuje pod video reklamou

V porovnaní s letnými sezónami pred pandémiou bolo pre leto 2021 netypické, že počas júna a júla výrazne viac cestujúcich využívalo linky do krajín v rámci schengenského priestoru.

Uviedol to pre TASR hovorca bratislavského letiska Matúš Hrabovský.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Európska únia podpísala s Katarom prelomovú dohodu o leteckej doprave Čítajte

Kráľoval Rhodos aj Burgas

Počas tejto letnej sezóny sa lietalo celkovo do 17 hlavných dovolenkových destinácií a vybavených bolo vyše 850 charterových letov cestovných kancelárií.

"Na začiatku letnej sezóny boli najpopulárnejšími destináciami Grécko a Španielsko. To malo priamy súvis s miernymi hraničnými opatreniami, ktoré obe krajiny zaviedli," priblížil Hrabovský.

Niekoľko týždňov sa na prvej priečke popularity držal ostrov Rodos, ktorý rebríčku najpopulárnejších destinácií na letisku doteraz ešte nikdy nekraľoval. V júli boli zasa najvyhľadávanejšie lety do Burgasu v Bulharsku.

"Úvodom sezóny bolo jednoznačne vidieť absenciu typických letov do egyptskej Hurghady a predovšetkým tureckej Antalye. V oboch krajinách totiž ešte začiatkom leta platili prísne cestovateľské obmedzenia," ozrejmil hovorca. Hneď, ako sa tieto opatrenia uvoľnili, Antalya v auguste zaujala svoje obvyklé prvenstvo medzi najpopulárnejšími letnými destináciami z Bratislavy.

Cestujúci sa podľa Hrabovského tento rok sústredili na dva prázdninové mesiace a dovolenková sezóna kulminovala v júli a auguste. Hneď v septembri Antalyu z čelnej pozície zosadili Londýn a Kyjev, čo sú linky, ktoré cestujúci využívajú predovšetkým na cestovanie za prácou. Pre porovnanie, v roku 2019 si Antalya držala prvú priečku nepretržite od júla do konca septembra.

Hovorca letiska zároveň dodal, že z dôvodu neskorého uvoľnenia cestovných obmedzení, až krátko pred letnou sezónou po jarnej vlne pandémie, nebolo do letného letového poriadku zaradených viacero pôvodných pravidelných liniek.

"Citeľná je najmä absencia linky z/do Moskvy (Pobeda), Milána (Ryanair), Sofie (Wizz Air), ale aj Atén a Solúna, ktoré Ryanair presťahoval do Viedne," poznamenal Hrabovský.

Vzhľadom na pozastavenie prevádzky niektorých pravidelných liniek sa na celkovom objeme dopravy v lete veľkou mierou podieľali charterové lety na objednávku cestovných kancelárií. Tie letisku priniesli až 45 % z celkového počtu cestujúcich. V minulých rokoch bol tento podiel výrazne nižší – v roku 2019 to bolo 30 % a v roku 2020 iba 18 %.

Pribudlo priame spojenie s Dubajom

Letisko Bratislave má opäť priame letecké spojenie s Dubajom v Spojených arabských emirátoch (SAE). Pravidelnú linku začala prevádzkovať najväčšia česká letecká spoločnosť Smartwings.

Počas zimnej letovej sezóny bude fungovať raz týždenne s lietadlom Boeing B737 MAX 8. Prvý let odštartoval z bratislavského letiska do Dubaja v nedeľu ráno.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Aerolinky Alitalia po 74 rokoch skončili, nahradila ich nová spoločnosť ITA Čítajte

Pravidelnú linku zo slovenskej metropoly do najväčšieho mesta a hlavného obchodného centra SAE pred začiatkom pandémie koronavírusu zabezpečovala spoločnosť flydubai z emirátov, ale doposiaľ ju neobnovila.

Dubaj patrí medzi Slovákmi k obľúbeným turistickým cieľom, podľa bratislavského letiska o tom svedčí veľký záujem o letenky po uvoľnení obmedzení na hraniciach.

„Zároveň je ideálnym prestupovým bodom pri dlhých cestách do Ázie alebo na ostrovy v Indickom oceáne. Cestujúci tak budú mať priamym letom z Bratislavy na dosah exotickú dovolenku a zároveň získajú možnosť navštíviť svetovú výstavu Expo Dubaj,“ informoval hovorca Letiska M. R. Štefánika Matúš Hrabovský.

Expo v Dubaji aj so slovenskou expozíciou trvá od začiatku októbra tohto roka do konca marca budúceho roka, pôvodne sa malo konať pred rokom, ale pre pandémiu ho preložili.

„Dubaj patrí dlhodobo medzi najvyhľadávanejšie destinácie,“potvrdil obchodný riaditeľ Smartwings Peter Šujan. Letisko v Dubaji je jedno z najrušnejších na svete, cestujúci ho môžu využiť na prestup, napríklad pri letoch na ostrovy Maldivy, Maurícius, Seychely, či do Maskatu, Kolomba, Bombaja, Bangkoku alebo Phuketu.

Smartwings bude z Bratislavy počas zimného letového poriadku od konca októbra 2021 do konca marca 2022 prevádzkovať okrem pravidelnej linky do Dubaja aj charterové lety do letoviska Salalah v Ománe a do egyptskej Hurghady.