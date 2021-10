Nezaočkovaní zamestnanci v Škode Auto môžu prísť o svoju pozíciu

Týka sa to ľudí, ktorých práca je spojená aj so služobnými cestami do zahraničia.

23. okt 2021 o 13:44 TASR

PRAHA. Nezaočkovaní zamestnanci v českej automobilke Škoda Auto by mohli prísť o svoju pozíciu. Týka sa to tých ľudí, ktorých práca je spojená aj so služobnými cestami do zahraničia. Informoval o tom server novinky.cz.

"Pravdepodobne v najbližších dňoch dostaneme od vedenia list, že toho, kto nie je zaočkovaný, môžu presunúť na iné miesto, v rámci ktorého sa už necestuje do zahraničia. To by v každom prípade znamenalo posun smerom nadol," uviedol jeden zo zamestnancov pre denník Právo.

Ako dodal, "ak niekto nie je zaočkovaný, vo firme to berú tak, že je to prekážka pre výkon určitých pozícií a takéhoto človeka môžu presunúť inde".

Počet zaočkovaných zamestnancov nezverejnili

Vedenie automobilky potvrdilo, že sa usiluje zamestnancov presvedčiť, aby sa dali zaočkovať.

"Od začiatku podporujeme očkovanie ako najúčinnejší spôsob, ako sa vrátiť k normálnemu životu, a preto chceme motivovať a mimoriadne oceniť tých kolegov, ktorí chránia seba aj svoje okolie prostredníctvom očkovania. Od 1. augusta 2021 je možné na zahraničné pracovné cesty vysielať iba tých zamestnancov, ktorí majú dokončené očkovanie proti ochoreniu Covid-19," potvrdila hovorkyňa firmy Škoda Auto Martina Gillichová.

Prípadný presun by sa mohol týkať väčšieho počtu ľudí. Do zahraničných závodov koncernu totiž cestujú tisícky zamestnancov, od technikov z vývoja, testovania či výroby cez pracovníkov laboratórií, marketingu a predaja až po manažment na všetkých úrovniach.

Veľká časť zamestnancov však už zaočkovaná je. Koľko pracovníkov vakcínu má, to automobilka nezverejnila. "Cieľom je zaočkovať všetkých zamestnancov," uviedla hovorkyňa firmy.

Opatrenia majú prísnejšie než nariadenia vlády

Automobilka pritom striktne dodržiava a kontroluje protiepidemické opatrenia, od nosenia rúšok cez testovanie po dodržiavanie odstupov a dezinfekciu.

"Prijali sme viac než 80 opatrení proti šíreniu nákazy vo všetkých areáloch firmy a zaviedli viacero postupov nad rámec povinných nariadení. Pravidlá sú v spoločnosti Škoda Auto nastavené zvyčajne prísnejšie, než vládne nariadenia Českej republiky," povedala Gillichová.

Tento aj budúci týždeň je však časť zamestnancov doma. V dôsledku kritického nedostatku čipov automobilka výrazne obmedzila produkciu. Vyrábajú sa iba SUV vozidlá v závode v Kvasinách, aj to v obmedzenom množstve.

Firma musí obmedziť výrobu, aby sa jej autá nehromadili na odstavných parkoviskách. Ak by totiž mala odstavených a nedokončených viac než 55-tisíc vozidiel, dostala by sa do finančných problémov. Bežná výrobná kapacita pritom predstavuje viac než 3500 áut za deň.