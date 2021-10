Vykurovacia sezóna sa už začala, myslieť treba aj na komíny

Zanedbané revízie komína a vykurovacích telies môžu priniesť krátenie poistného

22. okt 2021 o 13:22 SITA

BRATISLAVA . Vykurovacia sezóna sa už začala a podľa odborníkov by sme preto mali myslieť aj na komíny a vykurovacie telesá.

Hasiči evidujú za minulý rok podľa vyjadrení poisťovne Uniqa celkovo 576 požiarov, ktoré boli spôsobené poruchou a nevyhovujúcim stavom vykurovacích telies, dymovodov a komínov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Škody predstavovali celkovo viac ako 1,3 mil. eur. Pokiaľ by bol príčinou požiaru zlý stav vykurovacích telies, poisťovňa bude požadovať od klienta doklad o revízii alebo čistení komína či pravidelných servisných prehliadok kotla.

„Majiteľom nehnuteľností odporúčame, aby dodržiavali lehoty kontrol komínov a vykurovacích telies podľa platných predpisov,“ hovorí manažér poistenia majetku a zodpovednosti Uniqa Zdeněk Hruška.

Neznamená to však automaticky, že ak doklad o servisnej prehliadke nemáte, poisťovňa škody nepreplatí. „Poisťovňa sa v takýchto prípadoch zásadne opiera o stanovisko hasičov, ktorí príčinnú súvislosť medzi vznikom poistnej udalosti a zanedbaním revízie odborne posúdi,“ dodal Hruška.

Riziko požiaru je podľa riaditeľa pre neživotné poistenie vo FinGO.sk Štefana Fajnora kryté už v základných balíkoch väčšiny poisťovní v rámci poistenia nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti. Oheň vie zväčša napáchať rozsiahle škody najmä na domácnosti, ale časté sú aj značné škody na nehnuteľnosti, keď musí byť nehnuteľnosť po požiari zbúraná, lebo má príliš narušenú statiku.

„Práve preto je veľmi dôležité, aby mal klient poistené obe tieto zložky, čiže aby mal poistenú aj nehnuteľnosť a takisto aj domácnosť,“ uviedol Fajnor.

Slováci poistenie majetku podľa Fajnora často podceňujú. Množstvo nehnuteľností je nepoistených. Častou chybou je aj to, že si ľudia poistia byt alebo dom len na výšku hypotéky.

„Ak je napríklad skutočná hodnota bytu 100-tisíc eur, ale klient si ho poistí len do výšky úveru 60-tisíc eur, tak na jeho byte vznikne 40-percentné podpoistenie,“ varuje Fajnor. Ak by nastala poistná udalosť, poisťovňa má právo pristúpiť až k 40-percentnému kráteniu poistného plnenia. Čiže z dojednanej poistnej sumy 60-tisíc eur by klientovi vyplatila len 36-tisíc eur, resp. 60 % z poistnej sumy.