Najväčší čínsky developer Evergrande uhradil oneskorené splátky úrokov

Spoločnosť podľa vládneho denníka peniaze previedla na účet americkej banky Citigroup.

22. okt 2021 o 11:55 SITA

PEKING. Čínsky developerský gigant Evergrande v piatok zahraničným držiteľom dlhopisov uhradil oneskorené splátky úrokov vo výške 83,5 milióna dolárov.

Spoločnosť peniaze previedla na účet americkej banky Citigroup. Informoval o tom čínsky vládny denník Securities Times, ktorý sa odvolával na nemenované zdroje. Oficiálny termín pre uhradenie úrokov bol stanovený na 23. september.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pokiaľ by spoločnosť záväzok nesplnila do 30 dní od vypršania termínu, hrozil by jej prepad do platobnej neschopnosti.

Najväčší čínsky developer koncom septembra a začiatkom októbra zahraničným investorom v termíne splatnosti neuhradil úroky z dlhopisov emitovaných v amerických dolároch.

Celkový dlh spoločnosti predstavuje zhruba 310 miliárd USD, čo vedie k obavám, že jej krach by mohol pocítiť aj globálny finančný systém. Čínski predstavitelia investorov ubezpečujú, že problémy spoločnosti sú zvládnuteľné.