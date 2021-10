Nedostatok čipov ohrozuje celý automotive sektor, hrozí aj scenár prepúšťania

Firmy majú problém pri plánovaní výroby a vyťažovaní liniek.

22. okt 2021 o 9:15 SITA

BRATISLAVA. Nedostatok čipov a následné obmedzovanie výroby automobiliek má negatívne dopady aj na sieť dodávateľov automotive sektora na Slovensku.

Ak pritom podľa generálneho sekretára Zväzu automobilového priemyslu SR Jána Pribulu u nás nebudú správnym spôsobom fungovať mechanizmy na udržanie pracovných miest, jednotlivé firmy si nemôžu dovoliť dlhodobo fungovať v neefektívnom režime a hrozí aj scenár hromadných prepúšťaní.

Subdodávatelia automobilového priemyslu na Slovensku zamestnávajú viac ako 150-tisíc ľudí.

„Nestabilita v dodávkach elektronických komponentov ovplyvňuje celý hodnotový reťazec od výrobcov dielov až po distribútorov a predajcov vozidiel," skonštatoval Pribula pre agentúru SITA. Výrobcovia vozidiel, dielov, subdodávatelia, ako aj dodávatelia služieb majú podľa neho problém pri plánovaní výroby a vyťažovaní liniek, čo súvisí s ich schopnosťou prideľovať zamestnancom prácu.

„Takáto činnosť je vysoko neefektívna a dlhodobé fungovanie v takomto móde ohrozuje samotnú existenciu firiem," zdôraznil.

V podstate každý dodávateľ do automobilového priemyslu je v súčasnosti konfrontovaný s problémom nerovnomerných požiadaviek zo strany svojich odberateľov.

Dopad na jednotlivé firmy je však rôzny podľa toho, ako majú diverzifikované portfólio odberateľov. Pokiaľ totiž firma podľa Pribulu dodáva viacerým odberateľom, respektíve aj do iných odvetví priemyslu, má väčší priestor na prispôsobovanie a operatívne plánovanie výroby.

„Najnáročnejšie je to u firiem, ktoré sú zapojené do dodávok v systéme „Just in time“, ktoré sú často naviazané na jedného, dvoch odberateľov," spresnil.