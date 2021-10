Samosprávy žiadajú rokovania parlamentných výborov k cenám energií

ZMOS tvrdí, že mestá a obce sú pod obrovským tlakom.

22. okt 2021 o 8:53 SITA

BRATISLAVA. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada o zvolanie mimoriadneho rokovania Výboru Národnej rady SR (NR SR) pre hospodárske záležitosti a Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

Dôvodom je súčasná situácia v oblasti dodávok energií. ZMOS to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslal ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Podľa združenia sú niektoré samosprávy pre dodávky energií pod obrovský tlakom v dôsledku nestability cien energií a ukončenia podnikania niektorých spoločností, ktoré zabezpečovali dodávky energií.

Drahšie ponuky od dodávateľov

Niektoré obce a mestá totiž vďaka tomu stratili dodávateľov energií a momentálne sú atakované ponukami nových dodávateľov, ktoré sú však z hľadiska ceny rádovo vyššie, než doterajšie dodávky.

To môže výrazne ovplyvniť výdavky miest a obcí, ktoré sú najväčšími zriaďovateľmi škôl a školských zariadení, zariadení v sociálnej oblasti či kultúre.

„Samosprávy sa aktuálne dostávajú aj do legislatívne nekomfortnej situácie v dôsledku vyhlasovania verejných obstarávaní s obrovským rizikom, že žiadna z dodávateľských spoločností sa kvôli cenovej nestabilite energií ani neprihlási do súťaže, ktorá by mala generovať reálnu cenu v trhovom prostredí,“ povedal predseda ZMOS Branislav Tréger.

Veľa odberateľov

ZMOS pripomína, že samosprávy sú zriaďovateľmi 2 754 materských a 1 886 základných škôl či 711 pobytových zariadení v sociálnej oblasti.

Celkovo 135 samospráv má príspevkové alebo rozpočtové organizácie v oblasti kultúry a ďalších 2 500 kultúrnych stánkov poskytuje kultúrne vyžitie pre individuálne podujatia. Na Slovensku sú dve mestá s električkovou a päť miest s trolejbusovou dopravou.

Podobná situácia je aj v prípade vyšších územných celkov, pretože samosprávne kraje sú zriaďovatelia stredných škôl, internátov, jedální, sociálnych zriadení v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov. Samosprávy navyše prevádzkujú aj knižnice, galérie či hvezdárne.

ZMOS preto žiada zvolanie mimoriadnych rokovaní výborov. Na vzniknutú situáciu je totiž podľa neho potrebné urýchlene reagovať.