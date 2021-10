Štátny podnik Lesy SR mení svoju organizačnú štruktúru aj obchodnú politiku

Počet odštepných závodov sa zníži.

21. okt 2021 o 16:23 SITA

BRATISLAVA. Organizačná štruktúra štátneho podniku Lesy SR bude rovnocennejšia.

Počet odštepných závodov sa zníži zo súčasných 23 na 12. Dva špecializované odštepné závody - Odštepný závod lesnej techniky a OZ Semenoles, zostanú zachované v nezmenenej forme.

Počet lesných správ sa zoštíhli zo súčasných 129 na 93.

Zmena by mala platiť od 1. januára 2022. Informovala o tom vo štvrtok vedúca odboru komunikácie Lesov SR Marína Debnárová.

Snaha zabezpečiť dlhodobú prosperitu

Zmenu organizačnej štruktúry Lesov SR hodnotili analytické tímy zložené z vyše 120 interných a externých konzultantov.

„Týmito krokmi chceme docieliť ekonomickú stabilizáciu podniku a zabezpečiť dlhodobú prosperitu. Posilniť by sa mala tiež vonkajšia prevádzka a chceme vytvoriť podmienky pre širšie uplatnenie prírode blízkeho hospodárenia v lesoch ako základnej stratégie štátu pri hospodárení v lese," povedal generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Tibor Kőszeghy.

"Sme si vedomí, že sa mení spoločenská objednávka. Očakáva sa, že štátny podnik bude k hospodáreniu pristupovať citlivejším spôsobom, no treba prihliadať aj na ekonomiku a uvedomiť si, že si to vyžiada viac finančných prostriedkov,“ dodal.

Nová organizačná štruktúra zaručuje podľa štátneho podniku vyrovnanejšie organizačné jednotky. V súčasnosti sú veľké rozdiely v obhospodarovaných výmerách, jedna lesná správa môže spravovať od 2-tisíc až do 13-tisíc hektárov (ha) lesných pozemkov, to by sa malo zmeniť.

Jeden odštepný závod bude spravovať od 60-tisíc po 77-tisíc ha lesných pozemkov a počet lesných správ v rámci jedného odštepného závodu nepresiahne 9. Štíhlejšia štruktúra bude znamenať aj postupné zvyšovanie diverzifikácie štátneho podniku.

„Štátny podnik Lesy SR má výnimočné postavenie, pretože sa stará o naše cenné a jedinečné prírodné bohatstvo. Naše lesy nie sú iba zdrojom drevnej hmoty ako obnoviteľnej suroviny pre energetiku a priemysel. Plnia aj nezastupiteľnú úlohu pri zadržiavaní vody v krajine, zachytávaní CO2 a v boji s klimatickou zmenou. Z tohto dôvodu očakávam, že štátny podnik bude k hospodáreniu pristupovať oveľa citlivejšie, s ohľadom na optimálne plnenie všetkých funkcií lesa. Cieľom reorganizácie je nastaviť jeho fungovanie tak, aby bol ekonomicky stabilným a dobrým zamestnávateľom,“ povedal agrominister Samuel Vlčan.

Nový obchodný systém

Štátny podnik prichádza aj s novým obchodným systémom, ktorý je založený na jasne definovaných pravidlách pre odberateľov drevnej hmoty.

Multikriteriálny obchodný systém transparentne hodnotí odberateľa, stanovuje mu rating na základe nasledovných kritérií, ktorými sú zhodnotenie a stupeň opracovania drevnej hmoty, tvorba a hodnotenie zamestnanosti v regiónoch, história spolupráce, investície a modernizácia prevádzok odberateľov a trvalá udržateľnosť, ekológia a certifikačné procesy.

Zväz spracovateľov dreva SR vníma novú obchodnú politiku Lesov SR s opatrným optimizmom. „Očakávali sme, že budeme prizvaní k jej tvorbe tak, ako nám to sľúbilo ešte predchádzajúce vedenie Lesov SR,“ povedal predseda Drevárskej sekcie zväzu Milan Benco.

Dodal, že zväz vníma snahu o transparentnosť, ako aj sociálny rozmer obchodnej politiky, ktorý zohľadňuje potreby nielen tzv. veľkých spracovateľov dreva, ale najmä regionálnych a stredných píl tak, aby sa slovenské drevo spracúvalo doma.