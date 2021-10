Ukrajinské plynárenské spoločnosti sa chcú zúčastniť na schvaľovaní Nord Stream 2

Udelenie prevádzkovej licencie plynovodu Nord Stream 2 sa dotkne všetkých Ukrajincov, tvrdí ukrajinský Naftogaz.

21. okt 2021 o 16:12 TASR

KYJEV. Dve štátne ukrajinské plynárenské spoločnosti požiadali nemecký regulačný úrad pre energetiku o účasť v procese schvaľovania kontroverzného ruského plynovodu Nord Stream 2. Oznámili to vo štvrtok v dvoch separátnych vyhláseniach.

Druhá vetva plynovodu Nord Stream 2 po dne Baltického mora "nediverzifikuje prepravné trasy plynu a ohrozuje bezpečnosť dodávok do Európy," vyhlásil Serhij Makogon, generálny riaditeľ Gas TSO, prevádzkovateľa ukrajinského systému prepravy plynu.

Ukrajinská štátna plynárenská spoločnosť Naftogaz Ukrajiny zase oznámila, že požiadala o účasť na schvaľovacom postupe a dodala, že udelenie prevádzkovej licencie plynovodu Nord Stream 2 sa dotkne všetkých Ukrajincov.

Nemecká spolková sieťová agentúra sa má do začiatku januára rozhodnúť, či vydá alebo nevydá licenciu na prevádzku plynovodu Nord Stream 2, ktorý by mal prepravovať do Nemecka z ruských ložísk až 55 miliárd kubických metrov (m3) zemného plynu ročne.

Schválenie plynovodu spôsobí, že ukrajinská sieť potrubí na transport plynu do Európskej únie sa stane nadbytočnou a Kyjev tak príde o miliónové príjmy z tranzitných poplatkov.

Na ilustráciu, v roku 2020 bolo cez Ukrajinu prepravených takmer 56 miliárd m3 zemného plynu.

Ceny plynu dosiahli v Európe v uplynulých týždňoch rekordné úrovne. Kritici ruského energetického gigantu Gazprom majú podozrenie, že nereaguje na zvýšený dopyt a nedodáva do Európskej únie dostatok plynu, aby urýchlil proces schvaľovania Nord Stream 2. Ruská strana tieto tvrdenia opakovane odmietla.