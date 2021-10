Očkovacia lotéria je podľa Sulíka hlúposť a robí len zlobu

Minister by radšej privítal zníženie dane.

21. okt 2021 o 14:11 SITA

BRATISLAVA. Očkovacia lotéria je úplná hlúposť a robí len zlobu. Povedal to vo štvrtok pred novinármi v Národnej rade minister hospodárstva Richard Sulík.

Minister by radšej privítal zníženie dane z pridanej hodnoty na energie.

„Ja podporujem zníženie DPH, ale toto je otázka na ministerstvo financií. Ak také niečo predloží na koaličnú radu alebo na vládu, ministri za SaS to podporia,“ uviedol Sulík.

Ak by sa znížila daň z pridanej hodnoty na energie z 20 na 5 percent, tak ako to navrhujú v pléne nezradení poslanci zo strany Hlas, štátna kasa by podľa rýchlych výpočtov ministra hospodárstva prišla mesačne o zhruba 20 miliónov eur.

„Neviem, koľko stála lotéria, ale teda určite by boli lepšie investované peniaze do zníženia DPH na elektrickú energiu,“ konštatoval Sulík.