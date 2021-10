Doležal chce upraviť dotácie na bývanie v národných pamiatkach

Rezort chce spresniť podmienky na obstaranie výťahu, vegetačnej strechy a podporu elektromobility.

20. okt 2021 o 10:04 TASR

BRATISLAVA. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) by chcel upraviť dotácie na nájomné byty obstarané stavebnou úpravou v bytovom dome, ktorý je národnou pamiatkou, a to v súvislosti so zdražovaním stavebného materiálu.

Vyplýva to z predbežnej informácie, ktorú zverejnil rezort výstavby na portáli slov-lex.sk. Pripomienkové konanie k vyhláške by sa mohlo začať v novembri tohto roka.

"V predloženom návrhu vyhlášky sa upravujú najmä výšky obstarávacích nákladov na obstaranie nájomných bytov a výška dotácie na obstaranie nájomného bytu stavebnou úpravou v bytovom dome, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v lokalitách zapísaných v zozname svetového dedičstva, v nadväznosti na zvýšené náklady na realizáciu stavieb súvisiace s vývojom cien stavebných prác a stavebných materiálov spotrebovaných v stavebníctve," napísal rezort v materiáli.

Ministerstvo by chcelo v rámci pripravovanej vyhlášky aj spresniť podmienky na obstaranie výťahu, vegetačnej strechy a podporu elektromobility, ak žiadateľ považuje za vhodné a potrebné obstarať tieto prvky spolu s nájomnými bytmi.

Rezort pripravuje vyhlášku v rámci svojej kompetencie poskytovať dotácie na obstaranie nájomného bytu, súvisiacej technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu.

"Cieľom tejto štátnej podpory do oblasti bývania je rozširovanie bytového fondu v segmente verejného nájomného bývania určeného najmä pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva a obnovu existujúceho bytového fondu," skonštatoval rezort v materiáli.