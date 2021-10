Výbor rokoval o zisteniach kontrolórov v NDS, žiada vyvodenie zodpovednosti

BRATISLAVA. Zistenia zo správy Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) o kontrole v Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) sú veľmi vážne, preto sa touto témou v utorok zaoberal mimoriadny parlamentný hospodársky výbor. Skonštatoval to šéf výboru Peter Kremský (OĽANO).

Rezort dopravy ubezpečil, že prešetrenie podozrení považuje za dôležité.

Aj za nového vedenia NDS

Zvolanie mimoriadneho hospodárskeho výboru iniciovala poslankyňa Miriam Šuteková (nezaradená). Podľa nej bol systém nastavený tak, že mohla "kvitnúť" korupcia. Poukázala na to, že NKÚ konštatoval pochybenia aj z roku 2020, teda za nového vedenia NDS.

"Máme vedomosti o tom, že sa to deje aj teraz, ešte v tomto roku, a preto nebudeme pred tým zatvárať oči, pomenujeme to a budeme žiadať, a to sme urobili aj na výbore, aby sa tieto veci napravili, aby sa vyvodil nejaký druh zodpovednosti," vyhlásila.

Ministerstvo dopravy a výstavby pre TASR uviedlo, že správu NKÚ víta. Kontrola, ktorá sa zrealizovala na základe podnetu a súčinnosti NDS, podľa rezortu dopravy poukázala na konkrétne nedostatky týkajúce sa verejných obstarávaní z čias predchádzajúcich vedení spoločnosti.

"Považujeme za mimoriadne dôležité, aby boli tieto podozrenia riadne prešetrené a následne, aby bola vyvodená zodpovednosť voči konkrétnym ľuďom, či už personálna alebo trestnoprávna," podotklo ministerstvo.

Rezort dopravy zdôraznil, že nový generálny riaditeľ NDS má za úlohu pokračovať v audite procesov vo vnútri NDS vrátane posilnenia systému vnútornej kontroly. Zároveň má za cieľ zvýšiť výkon spoločnosti tak, aby výstavba diaľnic a rýchlostných ciest napredovala a bola transparentná.

Výbor žiada vyvodenie zodpovednosti v NDS

Podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy na rokovaní výboru okrem iného skonštatoval, že úrad nedospel k názoru, že je potrebné informovať ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina), aby začal riešiť otázku vyvodzovania zodpovednosti voči súčasnému vedeniu.

"Pretože sme nadobudli pohľad, že toto vedenie sa snaží nastavovať veci a aj pri tých diskusiách sme pochopili, že tie mnohé veci, na ktoré my upozorňujeme, že bol porušený zákon, že nebol dodržaný, tak už len dochádzali veci, ktoré naštartoval niekto v minulosti," dodal.

Hospodársky výbor prijal uznesenie, ktorým žiada ministra dopravy na vyvodenie personálnej zodpovednosti v NDS. Národná rada by tiež podľa uznesenia mala požiadať NKÚ, aby sa urobila finančná kontrola na stavbe D1 Hubová – Ivachnová.

"Máme podozrenia a indície o tom, že už teraz je v tomto momente predražená tá zákazka z pôvodných približne 260 miliónov až na 460 miliónov eur," upozornila Šuteková.

Výbor zároveň žiada NDS, aby zapracovala všetky odporúčania NKÚ a aby o tom výboru každé tri mesiace predkladala správu. Požiadal aj o to, aby boli výboru sprístupnené rozhodnutia v súvislosti s komisiou, ktorá rieši vyrovnanie v prípade tunela Višňové.

Čo zistili kontrolóri

NKÚ po preverení systému verejného obstarávania v NDS konštatoval, že proces verejného obstarávania v diaľničnej spoločnosti nebol v rokoch 2019 a 2020 nastavený transparentne a nebránil možným podvodom či korupcii.

Slovensko podľa kontrolórov pre nezrovnalosti pri výstavbe diaľnic prichádza o milióny eur.

Kontrolované boli zákazky v hodnote viac ako 420 miliónov eur v období rokov 2019 až január 2021.