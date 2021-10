Ruský Gazprom za prvých deväť mesiacov tohto roka zvýšil export plynu

Zvýšenie predstavuje viac než 13 percent.

18. okt 2021 o 16:47 TASR

PETROHRAD. Ruský koncern Gazprom počas prvých 9,5 mesiaca 2021 zvýšil vývoj plynu.

Gazprom od januára do 15. októbra exportoval celkovo 152,2 miliardy kubických metrov (m3) plynu do štátov mimo krajín bývalého Sovietskeho zväzu, uviedla v pondelok ruská spoločnosť. To bolo o 17,6 miliardy m3 alebo 13,1 percenta viac ako v rovnakom období v minulom roku.

Gazprom podľa vlastných údajov od januára do polovice októbra zvýšil dodávky plynu na ruský trh o 16,6 percenta. Celkovo v tomto období vyťažil 399,4 miliardy m3 plynu.

Gazprom zverejnil svoje čísla uprostred diskusie o vysokých cenách plynu. Moskva viackrát odmietla obvinenia Západu, že zneužíva svoje postavenie na trhu, aby vyhnala ceny hore.

Európa je závislá na ruskom plyne a podľa mnohých politikov Rusko zneužíva toto svoje postavenie. Tohtoročný dopyt je vyšší než v minulom roku z dôvodu zotavovania ekonomík z koronakrízy. Navyše, zásoby sú po minuloročnej chladnej zime nízke.