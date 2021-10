Znižovanie daní? Francúzsky minister dáva prednosť šekom na benzín

Znižovanie daní na benzín by sa podľa Le Maira dalo vnímať aj ako podpora fosílnej energie.

18. okt 2021 o 12:15 TASR

PARÍŽ. Francúzsky minister financií Bruno Le Maire v pondelok uviedol, že je za to, aby sa namiesto znižovania daní z benzínu rozdávali "benzínové šeky", ktoré pomôžu domácnostiam s nízkymi príjmami vyrovnať sa s rastom cien energií.

„Dávam prednosť šekom na benzín pred znížením daní,“ povedal Le Maire pre rozhlasovú stanicu Europe 1. Dodal, že druhé riešenie by sa dalo vnímať aj ako podpora fosílnej energie, od ktorej chce byť vláda menej závislá.

Aj francúzska ministerka pre životné prostredie Barbara Pompiliová povedala pre televíziu France 2, že vláda sa pokúša zriadiť "šeky na benzín", pričom dodala, že je to zložitý proces.

Podľa Le Mairea by francúzsky štát mohol do roku 2021 získať ďalších 2,5 miliardy eur na dani z pridanej hodnoty (DPH), ak by ceny energií zostali na súčasných vysokých úrovniach. Poznamenal však, že to nie je mimoriadny fiškálny príjem pre štátnu kasu, pretože už teraz vynakladá viac ako päť miliárd eur na pomoc domácnostiam pri platení účtov za kúrenie.

Francúzska vláda už v septembri naznačila, že zvažuje rozšírenie tzv. energetických poukážok na viac domácností, aby sa im znížili náklady na čoraz väčšie účty za energie. Energetické poukazy v súčasnosti dostáva takmer 5,5 milióna domácností vo Francúzsku.