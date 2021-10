Novela zákona o výstavbe diaľnic je podľa VIA IURIS v rozpore s ústavou

Organizácia vyzvala poslancov, aby novelu odmietli.

18. okt 2021 o 12:20 SITA

BRATISLAVA. Organizácia VIA IURIS žiada poslancov parlamentu odmietnuť podľa nej kontroverznú novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest. Návrh považuje za neodôvodnený a v rozpore so slovenskou ústavou.

Ako v pondelok informovala organizácia, návrh novely prináša zmeny, ktoré ohrozujú práva vlastníkov pozemkov, verejnosti a verejný záujem, najmä ochranu životného prostredia.

Novelu na návrh ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nominant Sme rodina) vláda schválila minulý týždeň spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie, parlament by mal o tom rokovať na najbližšej schôdzi.

Čo sa VIA IURIS nepozdáva

Novela ruší odkladný účinok odvolania proti stavebnému povoleniu a proti rozhodnutiu o zmene stavby pred dokončením, ak to vyžaduje naliehavý verejný záujem. S výstavbou diaľnic by sa tak mohlo začať skôr, ako stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť.

VIA IURIS sa tiež obáva, že pod naliehavým verejným záujmom sa v budúcnosti môže myslieť každá diaľnica, pretože novela to nespresňuje.

„Predstavme si, že stavebný dozor najprv rozhodne o výstavbe diaľnice v chránenom území, ale odvolací orgán neskôr skonštatuje, že vydané stavebné povolenie je nezákonné. Výstavba sa však medzitým začne a územie bude nezvratne poškodené,“ uviedla advokátka Eva Kováčechová spolupracujúca s VIA IURIS.

„Ochrana práv občanov a životného prostredia, ktorú má poskytnúť práve odvolacie konanie, by bola v takomto prípade iluzórna a formalistická,“ dodala.

Súčasné znenie zákona považuje organizácia za absolútne postačujúce.

„Odmietame, aby vláda takýmto spôsobom neustále obmedzovala práva občanov, verejnosti a ochranu životného prostredia len preto, že štát nedokáže efektívne stavať diaľnice. Sme presvedčení, že navrhovaná novela je v rozpore s ústavou a na jej prijatie neexistuje žiadny dôvod,“ upozornila právnička Ivana Figuli spolupracujúce s VIA IURIS.

Problémom aj zmena lehôt

Podľa návrhu novely bude tiež možné vydávať stavebné povolenia pri výstavbe diaľnic na dobu neurčitú. Zrušila by sa tak aktuálne platná podmienka, podľa ktorej musí stavba začať najneskôr do dvoch rokov od právoplatnosti stavebného povolenia. Začať stavať diaľnicu by tak bolo možné aj v čase, kedy by územie, ako aj právne predpisy už mohli byť výrazne zmenené.

VIA IURIS považuje za problematickú aj zmenu lehôt v súvislosti s tzv. predbežnou držbou, ktorá stavebníkovi umožňuje začať výstavbu ešte pred vyvlastnením pozemkov. To by znamenalo, že aj napriek tomu, že vyvlastňovanie ešte formálne neprebehlo, stavebník môže stavať na týchto pozemkoch v období do jedného roka.

Agentúra SITA požiada o vyjadrenie ministerstvo dopravy a výstavby.