OĽANO nerozumie postupu Kollára pri reforme národných parkov,prekvapená je i SaS

Témou sa podľa nich bude zrejme zaoberať aj koaličná rada.

15. okt 2021 o 15:39 TASR

BRATISLAVA. Koaličných partnerov prekvapil postoj Sme rodina a Borisa Kollára, ktorý oznámil stiahnutie podpisov spod reformy národných parkov. OĽANO hovorí o porušovaní dohôd a nerozumie tomuto kroku, keďže Kollár je spolupredkladateľ novely. Podobne to vidí aj SaS.

Témou sa podľa nich bude zrejme zaoberať aj koaličná rada. Postoj Sme rodina mrzí aj podpredsedníčku strany Za ľudí Miriam Šutekovú. Partnerom pripomenula záväzok z vládneho programu zabezpečiť jednotnú správu chránených území pod envirorezort a zvážiť právnu subjektivitu správ národných parkov.

"Nerozumieme porušovaniu platných dohôd o to viac, že pán Kollár je spolupredkladateľom zákona. Môžeme len zopakovať, že za normálny princíp koaličnej spolupráce považujeme odbornú diskusiu s partnermi a hľadanie spoločných riešení. Obštrukciami všetkých dôležitých reforiem zo strany koaličného partnera sa bude zaoberať predsedníctvo hnutia a koaličná rada," uviedol Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.

Hnutie tvrdí, že chce vo vláde prijímať dôležité a zásadné opatrenia v prospech ľudí. Za také považuje aj reformu národných parkov, ktorej cieľom je chrániť prírodné hodnoty a zvýšiť životnú úroveň v regiónoch.

Šéfka klubu SaS Anna Zemanová uviedla, že strana je z postoja Kollára prekvapená. "Doteraz jeho strana neprišla so žiadnym pozmeňujúcim návrhom a sám bol od mája tohto roka pod daný zákon aj podpísaný. Predpokladám, že celá záležitosť sa bude riešiť na koaličnej rade," poznamenala.

"Naša spoločná aktivita vznikla aj z podnetu desiatky tisícov občanov, ktorí podpísali petíciu na ochranu nášho národného prírodného bohatstva, ktorým sú bezpochyby aj naše lesy," povedala pre TASR Šuteková. Poukázala napríklad na "výrazné a často nekoncepčné" zásahy na južnej strane Chopku v Jasnej. "Aj keď mi je jasné, že rôzne záujmové lobistické skupiny vyvíjali rozličné aktivity, my, volení zástupcovia ľudu, sa musíme postaviť čelom k tejto problematike, aby sme sa pred ďalšími generáciami nemuseli hanbiť. Spolieham sa na zodpovednosť všetkých koaličných partnerov, k čoraz naliehavejšej ochranne našej prírody a verím, že predmetné nezrovnalosti spoločne prekonáme," vyhlásila.

Kollár v piatok vyhlásil, že Sme rodina stiahne podpisy spod novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá má zabezpečiť prevod štátnych pozemkov v národných parkoch pod ochranárov. Hnutie má výhrady a pokiaľ sa jeho argumenty nezohľadnia, koalícia nemá pri hlasovaní rátať s jeho 17 poslancami. Dôvodom je podľa Kollára to, že počúvali hlasy v regiónoch a že dôsledkom reformy by mohli ľudia stratiť prácu. Novela by sa mala podľa neho prijať až po tom, ako v národných parkoch bude urobená zonácia.