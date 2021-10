Prímerie sa kráti. USA chcú spor s Úniou za clá na oceľ vyriešiť do konca októbra

Šesťmesačné prímerie vyprší koncom novembra.

14. okt 2021 o 13:01 TASR

WASHINGTON. Spojené štáty dúfajú, že spor s Európskou úniou za dovozné clá na oceľ a hliník sa podarí vyriešiť do konca októbra. Uviedol to tento týždeň zdroj oboznámený s rokovaniami.

Americká obchodná zástupkyňa Katherine Taiová sa v utorok stretla s komisárom EÚ pre obchod Valdisom Dombrovskisom a ako uviedol zdroj pre agentúru Reuters, americká vláda dúfa, že do konca mesiaca sa dohodu podarí dosiahnuť.

Článok pokračuje pod video reklamou

V máji tohto roka Taiová a Dombrovskis dohodli "šesťmesačné prímerie". Cieľom bolo zmierniť napätie medzi obchodnými partnermi a vytvoriť priestor na rokovania. Toto obdobie vyprší koncom novembra.

Spor v súvislosti s clami na dovoz ocele a hliníka vypukol v lete 2018, keď vtedajší prezident Donald Trump rozhodol o zavedení dovozných ciel na oceľ vo výške 25 percent a na hliník vo výške 10 percent. Trump pritom využil možnosť zaviesť clá na základe odstavca o "ohrození národnej bezpečnosti," čo Američania využívali najmä v období studenej vojny.

Zdroj z oceliarskeho sektora uviedol, že Taiová a zástupcovia EÚ sa posunuli trochu viac smerom k možnej dohode, ktorá by nahradila sporný odstavec 232 obchodného zákona použitý Trumpom opatrením známym ako TRQ. To umožňuje bezcolný dovoz určitého objemu ocele z EÚ, pričom clo by platilo iba nad dohodnutý objem.

Ako zdroj informoval, rokovania pokračujú dobre, odmietol však uviesť, či sa dohodu podarí uzatvoriť do 31. októbra. Dombrovskis dal najavo, že je otvorený tomuto riešeniu, ktoré by bolo podobné dohode medzi USA na jednej strane a Kanadou a Mexikom na druhej. Dodal však, že dohoda je potrebná najneskôr začiatkom novembra.

Ďalší zástupcovia EÚ pre Reuters uviedli, že veľa bude závisieť od objemu ocele, ktorý bude možné do USA doviezť bez cla.