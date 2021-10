Sulíkova daňová brzda je podľa Remišovej nový euroval tejto vlády

Ani jeden z ekonómov vám nepovie, že je dobré dať do ústavy daňovú brzdu, tvrdí ministerka.

14. okt 2021 o 11:16 (aktualizované 14. okt 2021 o 11:20) SITA

BRATISLAVA. Požiadavka Richarda Sulíka na daňovú brzdu je malý a nový euroval tejto vlády. Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) to povedala vo štvrtok pred rokovanín vlády v súvislosti s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024.

„Keď sa spýtate všetkých renomovaných ekonómov, ani jeden z nich vám nepovie, že dať do ústavy daňovú brzdu je dobrá vec. Každý hovorí, že ideologické veci ako je daňová brzda by sa do ústavných zákonov dávať nemali,“ vyhlásila Remišová.

Remišová: Výdavkové limity treba schváliť

Ako podotkla, návrh rozpočtu na vláde počíta s deficitom 4,94 percenta hrubého domáceho produktu s tým, že predpokladá následne schválenie troch ústavných zákonov.

Remišová s odvolaním sa na ekonómov poznamenala, že výdavkové limity je potrebné schváliť, aby štát sám seba držal na uzde, a potrebné je upraviť aj dlhovú brzdu.

„Rokovania aj v rámci koalície vedieme veľmi dlhú dobu, uskutočnilo sa niekoľko stretnutí na úrovni expertných skupín, rezortných skupín a koalície, čiže toto vôbec nie je nová vec,“ uviedla vicepremiérka.

Sulík na daňovej brzde trvá

Minister hospodárstva Sulík však pred rokovaním vlády zopakoval, že na prijatí daňovej brzdy naďalej trvá. Inak jeho strana v parlamente nepodporí schválenie novely ústavného zákona o dlhovej brzde.

“ Máme nejaké principiálne postoje a máme dve červené čiary. Kvóty na migrantov a žiadne vyššie dane. „ Richard Sulík, minister hospodárstva

„Máme nejaké principiálne postoje a máme dve červené čiary. Kvóty na migrantov a žiadne vyššie dane. Tak ja nebudem súhlasiť s nejakými reformami, ktoré budú zvyšovať dane. Nebudeme súhlasiť ani s tým, aby sa uvoľnili pravidlá dlhovej brzdy, bez toho, že zafixujeme, že dane zostanú tam, kde sú,“ povedal Sulík.

V otázke presadzovania daňovej brzdy podľa neho nejde ani tak o nedôveru voči Igorovi Matovičovi, ako o nedôveru voči nasledujúcim vládam.

„Ja som zažil, ako čerstvo obvinený Peter Kažimír, keď ešte bol ministrom financií, že bol majster sveta vo zvyšovaní daní. Ja som obdivoval jeho kreativitu, čo ten dokázal navymýšľať, že kde všade bude žmýkať ľudí. A ja toto predsa nepripustím druhýkrát. To znamená, uvoľníme dlhovú brzdu len za cenu, že zafixujeme výšku daní,“ zdôraznil.