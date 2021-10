Matovič o rozpočte: Na debatu máme týždne

V hre sú podľa neho ústavné zmeny v rámci dôchodkovej reformy, výdavkových stropov a dlhovej brzdy.

14. okt 2021 o 11:07 SITA

BRATISLAVA. Minister financií Igor Matovič vo štvrtok pred rokovaním vlády vyzval koaličných partnerov, aby boli rozpočtovo zodpovední.

Priestor na diskusiu

V hre sú podľa neho ústavné zmeny v rámci dôchodkovej reformy, výdavkových stropov a dlhovej brzdy. Ak tieto body koalícia prijme, budú mať podľa Matoviča niekoľko sto miliónov eur navyše.

„Je to na nich, či bude viac peňazí pre rôzne skupiny ľudí,“ povedal Matovič.

Doplnil, že priestor na diskusiu o rozpočte majú niekoľko týždňov. No spomenuté ústavné reformy musia byť schválené ešte pred schvaľovaním rozpočtu v parlamente.

„Taká je dohoda v koalícii. Keď sa dohodneme na ústavných zmenách, tak áno, je niečo navyše, čo budeme deliť, keď sa nedohodneme, tak rozpočet pôjde čisto v tej reštriktívnej podobe 4,3 percenta HDP a nikto nedostane nič navyše,“ uviedol Matovič.

Čo sa týka zvyšovania daní, Matovič len skonštatoval, že táto téma nie je témou dňa.

„Nikto nehovorí o zvyšovaní daní. To len SaS straší,“ poznamenal Matovič s tým, že podľa neho vôbec to nie je na stole. „Bolo by načase nájsť si inú tému a správať sa rozpočtovo zodpovedne,“ uzavrel Matovič.

Krajniak nie je spokojný

S návrhom rozpočtu nie je spokojný minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Návrh podľa neho nepokrýva všetky priority jeho rezortu. Spokojný je však s tým, že ministerstvo práce má v rozpočte na budúci rok navyše 140 miliónov eur.

„Táto suma pôjde takmer kompletne na pomoc ľuďom," povedal minister. Podľa neho pôjde o ľudí so zdravotným postihnutím, týrané ženy, bezdomovcov a na zvýšenie rozpočtov zariadení sociálnych služieb.

Celkové výdavky štátu na oblasť sociálnych vecí a podporu zamestnanosti by mali budúci rok predstavovať 13,4 mld. eur. Výdavky Sociálnej poisťovne majú budúci rok tvoriť 9,9 miliardy eur, čo je oproti skutočnosti za tento rok viac o 262 miliónov eur.

Na tzv. sociálnu inklúziu má budúci rok zo štátneho rozpočtu smerovať 2,93 miliardy eur. Ide o výdavky na podporu rodiny, pomoc v hmotnej núdzi, kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, výdavky na sociálne služby, či trinásty dôchodok.

Na vyplácanie trinásteho dôchodku má budúci rok ísť 310 miliónov eur, čo je rovnaká suma ako v tomto roku. Na pomoc v hmotnej núdzi má štát budúci rok vynaložiť 149,8 mil. eur.