Tripartita rokovala o rozpočte, k dohode nedospela

Výhrady malo najmä združenie miest i Konfederácia odborových zväzov.

13. okt 2021 o 13:59 (aktualizované 13. okt 2021 o 14:12) TASR

BRATISLAVA. Hospodárska a sociálna rada v stredu k dohode na budúcoročnom rozpočte verejnej správy nedospela. Výhrady malo najmä Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), Konfederácia odborových zväzov (KOZ) a čiastočne aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení.

Po skončení sa tripartity o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

„ZMOS naďalej trvá na zamietavom stanovisku, pretože žiada zvýšenie prostriedkov týkajúcich sa miest a obcí, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy berie rozpočet na vedomie, Republiková únia zamestnávateľov berie rozpočet na vedomie, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení súhlasí s pripomienkami. Tie pripomienky sa týkali dofinancovania zdravotníctva,“ uviedol Krajniak.

Podľa ministra je rast výdavkov na zdravotníctvo súčasťou všeobecnej pokladničnej správy. KOZ nesúhlasí s rozpočtom, pretože neobsahuje zvýšenie platov pracovníkov štátnej správy.

Krajniak je spokojný s tým, že sa podarilo zvýšiť rozpočet ministerstva práce o 140 miliónov eur. Tie by mali byť použité na vyplácanie kompenzačných dávok pre ľudí so zdravotným postihnutím, bezdomovcom a ľuďom, ktorí potrebujú krízovú pomoc, napríklad týraným ženám.

Predložený rozpočet ráta s deficitom 4,94 % hrubého domáceho produktu, no minister financií Igor Matovič (OĽANO) v stredu informoval, že je jeho schválenie podmienené schválením viacerých dôležitých zákonov, a to o dôchodkovej reforme, o výdavkových stropoch a o dlhovej brzde. V opačnom prípade by bol deficit iba vo výške 4,3 %, čo by znamenalo okresanie časti výdavkov napríklad na zdravotníctvo. Podľa Krajniaka sa v týchto otázkach dá nájsť kompromis.