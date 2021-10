Investície do obnoviteľných zdrojov sú veľmi pomalé

Svet neinvestuje dostatočne na to, aby sa splnili budúce energetické potreby.

13. okt 2021 o 11:27 TASR

PARÍŽ. Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) varovala, že pokroky smerom k čistej energii sú stále veľmi pomalé na to, aby globálne emisie trvalo klesali smerom k nule.

Investície do obnoviteľných zdrojov energie sa musia do konca tohto desaťročia strojnásobiť, ak chce svet efektívne bojovať s klimatickou zmenou a udržať volatilné energetické trhy pod kontrolou.

"Svet neinvestuje dostatočne na to, aby sa splnili budúce energetické potreby," uviedla IEA vo svojej správe World Energy Outlook 2021. Výdavky na prechod k zelenej energii sa podľa IEA síce postupne zvyšujú, ale "zostávajú výrazne pod úrovňou potrebnou na uspokojenie rastúceho dopytu po energetických službách udržateľným spôsobom". Agentúra tvrdí, že najdôležitejšie sú "jasné signály a vedenie od tvorcov politík".

Ceny elektriny sa v uplynulých týždňoch dostali na rekordné úrovne, keď sa ceny ropy a plynu dostali na viacročné maximá a nedostatok energií zasiahol Áziu, Európu aj USA. Dôvodom je prudký nárast dopytu podporený zotavovaním ekonomík z koronakrízy. Zároveň sa oživuje dopyt po fosílnych palivách.

IEA varovala, že na obnoviteľné zdroje, ako je solárna, veterná alebo vodná energia, by mal pripadať podstatne väčší podiel v rámci oživovanie investícií do energetiky po pandémii. Podľa agentúry rýchlejší prechod k zelenšej energii lepšie ochráni spotrebiteľov v budúcnosti, keďže prudké zvýšenie cien komodít sa v takom prípade v budúcnosti menej prejaví na účtoch domácností.

Na fosílne palivá, ako sú uhlie, zemný plyn a ropa, pripadalo takmer 80 % globálnej spotreby energie v roku 2020 a na obnoviteľné zdroje len 12 %. Na to, aby sa dodržali ciele Parížskej dohody z roku 2015 udržať globálne oteplenie na úrovni 1,5 stupňa Celzia, by podľa IEA musel klesnúť podiel fosílnych palív na globálnom energetickom mixe do polovice storočia pod štvrtinu.

Ak svet bude pokračovať v aktuálnej trajektórii, teplota sa do roku 2100 v priemere zvýši o 2,6 stupňa Celzia, pričom OSN tvrdí, že môže stúpnuť až o 4,4 stupňa Celzia.

IEA vo všetkých scenároch očakáva, že dopyt po rope dosiahne vrchol v polovici budúceho desaťročia, a potom by mal začať mierne klesať.