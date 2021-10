Financovanie štátnej prémie k sporeniu klesá, nezmení sa to ani budúci rok

Na podporu stavebného sporenia cez štátnu prémiu by malo ísť v roku 2022 z rozpočtu 6,5 milióna eur.

12. okt 2021 o 15:00 SITA

BRATISLAVA. Financovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu klesá a inak by tomu nemalo byť ani budúci rok. Na podporu stavebného sporenia prostredníctvom štátnej prémie sa v roku 2022 rozpočtujú výdavky zo štátneho rozpočtu v sume 6,5 mil. eur.

V ďalšom roku by to malo byť 6 mil. eur a v roku 2024 by na štátnu prémiu malo smerovať 5,5 mil. eur. V roku 2019 to bola pritom ešte suma 19,9 mil. eur, no v roku 2020 už len 8,6 mil. eur.

Štátna prémia zostane aj v budúcom roku na úrovni 2,5 % z ročného vkladu a maximálna výška štátnej prémie bude 70 eur. Znamená to, že na získanie plnej štátnej prémie k stavebnému sporeniu budú musieť sporitelia v roku 2022 vložiť 2 800 eur. Ide o historicky najvyššiu sumu.

Pôvodná výška štátnej prémie 199,2 eura bola zachovaná do roku 2000, odvtedy sa každým rokom znižovala. Štátna prémia 66,39 eura bola platná od roku 2006 do konca roku 2018. Od roku 2019 sa zaokrúhlila na sumu 70 eur.

Hoci v budúcom roku bude potrebné opäť na získanie plnej štátnej prémie vložiť na účet stavebného sporenia relatívne vysokú sumu, Prvá stavebná sporiteľňa a ČSOB stavebná sporiteľňa stále vnímajú svoje produkty ako atraktívne. Štátna prémia podľa nich ľudom pomáha lepšie zhodnocovať ich úspory vo fáze sporenia.

Avšak Wüstenrot stavebná sporiteľňa sa rozhodla skončiť s predajom nových zmlúv o stavebnom sporení a poskytovaním medziúverov. Zdôvodnila to tým, že koncept stavebnej sporiteľne je pre ďalšiu expanziu skupiny výrazne limitujúci.