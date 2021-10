Slovensko a ďalšie krajiny žiadajú uznať jadrovú energiu za zelenú

Napriek naliehavosti boja proti zmene klímy členské štáty stále nedokážu dosiahnuť zhodu.

12. okt 2021 o 11:33 SITA

BRATISLAVA. Skupina desiatich krajín Európskej únie (EÚ) na čele s Francúzskom požiadala Európsku komisiu (EK), aby uznala jadrovú energiu za nízkouhlíkový zdroj energie, ktorý by mal byť súčasťou desaťročia trvajúceho procesu k postupnej klimatickej neutralite.

Informoval o tom portál euronews.com.

Štáty sa nevedia dohodnúť

List iniciovaný Francúzskom, ktorý zaslali komisii, podpísalo i ďalších deväť štátov, v ktorých má jadrová energia tradičné zastúpenie - Bulharsko, Česko, Fínsko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

V liste tvrdia, že jadrová energia predstavuje „kľúčový cenovo dostupný, stabilný a nezávislý zdroj energie“, ktorý by mohol ochrániť spotrebiteľov v EÚ pred „nestálosťou cien“.

Jadrové elektrárne generujú viac ako 26 % elektrickej energie vyrobenej v Európskej únii. „Rast cien energií taktiež ukázal, aké dôležité je čo najrýchlejšie znížiť našu energetickú závislosť od tretích krajín,“ uvádza sa v liste.

Viac ako 90 % zemného plynu EÚ pochádza od zahraničných dodávateľov, predovšetkým od Ruska. Táto veľká závislosť je podľa mnohých hlavným faktorom nárastu cien energií.

„Mali by sme dbať na to, aby sme nezvyšovali svoju závislosť od dovozu energií z krajín mimo Európy,“ dodáva desiatka štátov.

Do zoznamu tzv. zelených zdrojov patrí slnečná energia, geotermálna energia, vodík, veterná energia, vodná energia a bioenergia. Jadrová energia v ňom však absentuje. Signatári preto vyzývajú Európsku komisiu, aby zahrnula jadrovú energiu medzi tzv. zelené zdroje energie, čo by podľa nich pomohlo vládam a investorom identifikovať, ktoré projekty rešpektujú parížsku klimatickú dohodu a ktoré sú v rozpore s jej cieľmi.

Napriek naliehavosti boja proti zmene klímy členské štáty stále nedokážu dosiahnuť konsenzus v tom, či jadrová energia predstavuje „zelený“ alebo „nezelený“ zdroj energie. Proti jadrovej energii vystupuje predovšetkým Nemecko spoločne s Rakúskom, Dánskom, Luxemburskom a Španielskom.

Nebezpečný odpad i strach z katastrofy

Správa európskych expertov zverejnená začiatkom tohto roka naznačuje, že Brusel by sa nakoniec mohol prikloniť k jadrovej energii.

Uvedený dokument uvádza, že emisie skleníkových plynov z jadrových elektrární sú „porovnateľné“ s množstvom, aké uvoľňuje vodná a veterná energia. Na tomto sa zhodli i Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) a americké ministerstvo energetiky.

Kritici však tvrdia, že výsledný rádioaktívny odpad je škodlivý pre ľudské zdravie a životné prostredie. Odporcov znepokojujú i možné katastrofické jadrové havárie, aké sa v minulosti stali v Černobyle a Fukušime.

Komisia tvrdí, že rozhodnutie o jadrovej energii by mohlo byť známe do konca tohto roka, no vzhľadom na pomerne veľké nezhody medzi jej zástancami a odporcami by sa tak mohlo udiať až na budúci rok.