Neziskovky sa pre novelu obstarávania obrátia na Protimonopolný úrad a Európsku komisiu

Zákon podľa nich porušuje princípy hospodárskej súťaže pri zavedení tzv. elektronickej platformy.

11. okt 2021 o 14:10 SITA

BRATISLAVA. Neziskové organizácie Slovensko.Digital a Nadácia Zastavme korupciu sa pre novelu zákona o verejnom obstarávaní obrátia na Protimonopolný úrad a Európsku komisiu. Zdôvodnili to tým, že parlamentom minulý týždeň schválený zákon porušuje princípy hospodárskej súťaže pri zavedení tzv. elektronickej platformy.

Ako v pondelok informovali v tlačovej správe, nové pravidlá kritizujú aj preto, že podľa nich stále prinášajú do obchodov so štátom menej transparentnosti a oslabujú kontrolu. Vybrané časti zákona vnímajú pozitívne.

Na čo poukazujú

Predmetom komunikácie s Protimonopolným úradom a Európskou komisiou bude elektronická platforma. Zákon zavádza nový elektronický nástroj na nákupy štátu. Verejní obstarávatelia budú mať povinnosť používať tento nástroj na všetky podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou, kde doteraz mali možnosť voľby medzi štátnymi a súkromnými nástrojmi.

Elektronická platforma má vzniknúť na základe existujúcich riešení informačných systémov Elektronické verejné obstarávanie a Elektronický kontraktačný systém. Ten neziskové organizácie vnímajú ako problémovú časť, pri ňom nie je možná hospodárska súťaž dodávateľa tohto informačného systému, čo sa javí ako zvýhodnenie pôvodného dodávateľa voči jeho konkurentom na trhu.

„Osobne vidím aj iné možnosti technického riešenia ako to, ktoré je uvedené v zákone. Najkritickejšie ale vnímam, že štát priamo zasiahol do trhu, na ktorom existuje viacero dodávateľov schopných prevádzkovať štátny Elektronický kontrakčný systém,“ povedal Peter Kulich zo Slovensko.Digital. Štát tak podľa neho ide obmedziť hospodársku súťaž a zvýhodniť konkrétny hospodársky subjekt voči jeho konkurentom.

Kremského pozmeňovák vnímajú ako kozmetickú úpravu

Neziskové organizácie ešte pred rokovaním o návrhu novely v parlamente vyzvali poslancov, aby zmenili ustanovenie, ktoré neúspešným hospodárskym subjektom znemožňuje podávať námietky pri stavebných zákazkách do jedného milióna eur. Na základe námietok môže tender skontrolovať Úrad pre verejné obstarávanie a skonštatovať, či nebol porušený zákon.

Poslanci cez pozmeňujúci návrh Petra Kremského (OĽaNO) to zmenili tak, že námietky nebude možné podať do 800-tisíc eur. “Túto úpravu vnímame ako kozmetickú a naďalej si myslíme, že výrazne oslabí kontrolné mechanizmy. Obstarávatelia sa prispôsobia a budú deliť zákazky tak, aby sa zmestili do limitu a vyhli sa možným revíznym postupom,“ podotkla Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu.

Z dát verejného obstarávania za rok 2019 a 2020 vyplýva, že kým pôvodný návrh obmedzil podávanie námietok pre 81 percent všetkých zákaziek, po úprave stále pôjde až o 75 percent všetkých zákaziek.

Neziskové organizácie vnímajú negatívne aj okresanie právomoci Úradu pre verejné obstarávanie. Úrad bude môcť rozhodovať pri stavebných zákazkách do 3 miliónov eur len formálne, jeho zistenia nebudú mať vplyv na uzatváranie zmlúv.

Zo štatistík posledných dvoch rokov vyplýva, že schválené okresanie právomocí sa týka zhruba 94 percent všetkých stavebných zákaziek.