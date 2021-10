Rodinné firmy na Slovensku by mali získať výraznejšiu podporu zo strany štátu

Sulíkov rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh akčného plánu.

11. okt 2021 o 10:49 SITA

BRATISLAVA. Rodinné firmy na Slovensku by mali získať výraznejšiu podporu zo strany štátu. Aspoň to predpokladá Návrh akčného plánu pre rozvoj rodinných podnikov na Slovensku, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo ministerstvo hospodárstva.

Článok pokračuje pod video reklamou

Akčný plán pozostáva z desiatich konkrétnych opatrení, ktorých cieľom je pomôcť rodinným podnikom prekonať generačnú výmenu a podporiť tento segment v rôznych oblastiach, od zvyšovania povedomia cez vzdelávanie až po odstránenie bariér pri práci.

„V programovom vyhlásení vlády sme sa zaviazali vytvoriť priaznivejšie podmienky pre rozvoj rodinného podnikania. Opatrenia sa týkajú niektorých oblastí, ktoré ovplyvňujú život rodinných podnikov. Jeho cieľom je v súvislosti s generačnou výmenou odstrániť bariéry pri práci rodinných príslušníkov, úpravu závetov, prekážky v oblasti verejného obstarávania, či doplniť chýbajúce inštitúty do obchodného práva,“ priblížil štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec.

Aktuálne pritom generácia podnikateľov, ktorí zakladali svoje firmy v deväťdesiatych rokoch, postupne odovzdáva podniky svojim deťom a čelia preto viacerým výzvam.

„Zo zahraničných skúseností vidíme, že prechod firmy na ďalšiu generáciu nie je jednoduchý a podarí sa ho úspešne zvládnuť len zlomku firiem," upozornil prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík s tým, že je potrebné, aby pri odovzdávaní firiem štát nevytváral zbytočné prekážky.

Opatrenia v materiáli je možné rozdeliť do troch kategórií: definícia rodinného podniku, okamžité a potom strednodobé opatrenia pre rozvoj rodinného podnikania.

Medzi okamžité zaradil rezort hospodárstva napríklad zjednotenie podmienok pre prácu rodinných príslušníkov v podnikoch s charakterom rodinného podnikania u jedno a dvoj – osobových obchodných spoločností, či upravenie možnosti disponovať podnikateľským účtom v prípade úmrtia rodinného príslušníka.

Medzi strednodobé plány si ministerstvo určilo novelizáciu a modernizáciu dedičského konania a inštitútu spísania závetu, ale aj vytvorenie právneho inštitútu na prevod rodinného majetku a zabezpečenie nedeliteľnosti majetku pri generačných prevodoch. Zároveň má v pláne preskúmať možnosť zavedenia pojmu rodinná holdingová spoločnosť do právneho poriadku Slovenska a ukotviť definíciu rodinného podniku úpravou vzťahov medzi osobami pri rodinnom podnikaní v Občianskom zákonníku.

Dokument obsahuje aj viacero opatrení týkajúcich sa lepšej informovanosti, vzdelávania, či poradenstva. Tie má zabezpečiť Slovak Business Agency.