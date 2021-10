Z plánu obnovy sa vyčlení takmer 750 miliónov eur na obnovu budov

Minister Doležal na Tatra Summite zdôrazní obnovu budov i potrebu investícií do dopravy.

8. okt 2021 o 13:15 TASR

BRATISLAVA. Na tohtoročnom Tatra Summite, ktorú organizuje Globsec, vystúpi aj minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

V prvom diskusnom paneli, ktorý sa konal vo vlaku cestou do Tatier, vyzdvihol dôležitosť obnovy budov a v sobotu (9. 10.) bude súčasťou ďalšej diskusie, tentoraz o doprave.

"Informoval som prítomných, že sme vyčlenili takmer 750 miliónov eur na obnovu budov v rámci plánu obnovy," povedal minister po prvej diskusii.

Zvýšenie energetickej efektívnosti aspoň o 30 percent

Pripomenul, že ide o kombináciu obnovy súkromných a verejných budov, medzi ktoré patria napríklad aj historické budovy alebo železničné stanice, miestne úrady či obecné domy.

"Musí tam byť ten jasný cieľ – zvýšiť energetickú efektívnosť o minimálne 30 percent," zdôraznil minister.

"Diskusia však smerovala aj ďalej. Sú tam reálne obavy súkromného sektora, či dokážeme absorbovať takýto objem investícií, či to dokážeme sprocesovať," poznamenal minister.

Za časť obnovy verejných budov minister povedal, že jeho rezort už túto časť naštartovalo, je tam alokovaných asi 200 miliónov eur.

Obrovský investičný dlh na železniciach

Čo sa týka sobotného diskusného panelu o doprave, chce na ňom informovať o obrovskom investičnom dlhu, ktorý v železniciach existuje.

Ilustroval to na samotnej ceste vlakom, kde smerom z Bratislavy do Tatier sa išlo po Žilinu na novej zrekonštruovanej trati rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu (km/h), a potom ďalej po trati s rýchlosťou 80 km/h.

"A to cez úseky, ktoré si dovolím tvrdiť, že najbližšie roky alebo desaťročie tak skoro rekonštruované nebudú," uzavrel minister.

Na diskusii preto chce upriamiť pozornosť na to, že Slovensko potrebuje viac investovať do železničnej infraštruktúry, pretože je to jediná forma udržateľnej dopravy.