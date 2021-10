Cestovné kancelárie dostanú návratnú pomoc vo výške 20 miliónov eur

Schéma pomoci reaguje na nepriaznivú situáciu.

8. okt 2021 o 10:57 TASR

BRATISLAVA. Za prvé tri týždne od zverejnenia výzvy na podávanie žiadostí o návratnú finančnú pomoc pre cestovné kancelárie prijala Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) už 23 žiadostí v celkovej výške takmer 23 miliónov eur.

Prvé financie poslala banka na účty žiadateľov v piatok a doteraz vyplatená suma pomoci presahuje 20 miliónov eur, informovala v piatok SZRB.

"Banka priebežne prijíma a plynule spracováva všetky žiadosti cestovných kancelárií o návratnú finančnú pomoc, poskytovanú Ministerstvom financií SR. V najbližších dňoch budú v súčinnosti s ministerstvom financií vyplatené finančné prostriedky ďalším cestovným kanceláriám, ktoré o to požiadali a splnili podmienky schémy pomoci. Radi by sme poukázali na to, že SZRB je pripravená urýchlene spracovať všetky nové žiadosti, pričom tieto musia byť podané najneskôr do konca októbra 2021," upozornil generálny riaditeľ SZRB Peter Dávid.

Schéma pomoci cestovným kanceláriám reaguje na nepriaznivú situáciu, ktorú spôsobila pandémia a následné rušenie dovolenkových zájazdov.

Toto opatrenie pomôže nielen cestovným kanceláriám prekonať náročné obdobie, ale najmä desiatkam tisíc ľudí, ktorí tak dostanú späť svoje peniaze za stornované dovolenky. Na tento účel ministerstvo financií vyčlenilo 65 miliónov eur.

Návratná pomoc pre cestovné kancelárie je splatná do štyroch rokov a jej výška nesmie presiahnuť 25 % celkového obratu za rok 2019. Cestovné kancelárie majú zároveň aj zvýhodnenú úrokovú sadzbu počas celého obdobia - malé a stredné podniky vo výške 0,49 % a veľké podniky 1,01 %.

Nárok na poskytnutie pomoci majú tie cestovné kancelárie, ktoré vydali oznámenia o náhradnom zájazde, ak cestujúci neprijal navrhnutú zmenu zmluvy o zájazde, alebo tie kancelárie, ktoré vrátili zálohy za zrušené zájazdy takzvanej chránenej skupine klientov.