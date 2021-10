Senát USA schválil zvýšenie dlhového stropu o 480 miliárd dolárov

Demokrati sa snažili o zvýšenie stropu do konca budúceho roka. To však republikáni zablokovali.

8. okt 2021 o 6:25 TASR

WASHINGTON. Senát Spojených štátov schválil vo štvrtok zvýšenie dlhového stropu o 480 miliárd dolárov (približne 415 miliárd eur), a to do 3. decembra, informovala agentúra AFP.

Návrh podporilo všetkých 50 senátorov z radov demokratov, pričom 48 republikánov bolo proti a dvaja nehlasovali.

Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa AFP sa očakáva, že Snemovňa reprezentantov návrh takisto schváli a v polovici budúceho týždňa pošle na stôl prezidentovi Joeovi Bidenovi.

Pre USA to znamená odvrátenie hrozby defaultu s vážnymi ekonomickými dôsledkami. Demokrati sa usilovali presadiť zvýšenie dlhového stropu až do konca budúceho roka. To však republikáni zablokovali.