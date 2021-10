Škoda výraznejšie obmedzuje výrobu, okrem polovodičov chýbajú už aj autorádiá

Česká automobilka zruší vo svojich závodoch ďalšie zmeny.

7. okt 2021 o 16:48 TASR

PRAHA. Česká automobilka Škoda Auto ruší vo svojich závodoch ďalšie zmeny. Rozhodla sa totiž prestať vyrábať autá, pre ktoré zatiaľ nemá potrebné diely a musela ich tak odstavovať v okolí závodov.

Pre Hospodářské noviny to povedal odborársky predák automobilky Jaroslav Povšík. Podľa neho chce firma do konca roka znížiť skladové zásoby a zredukuje aj celkovú produkciu.

Podľa informácií HN od predajcu automobilov je výrobný plán automobilky na budúci rok naplnený na 85 % a dá sa očakávať, že v novembri bude táto kapacita naplnená v plnej miere. Pre zákazníka to znamená, že ak si objedná škodovku koncom tohto roka, dostane ju najskôr v roku 2023.

Automobilka zatiaľ vyrába autá bez chýbajúcich komponentov, ale iba také, pri ktorých je nádej, že ich v dohľadnom čase dokončí. Počet rozrobených áut sa pohybuje medzi 30 až 50 tisícmi.

"Do konca roka pretrvávajú nepriaznivé prognózy, ktoré sa presunú aj do toho ďalšieho. To platí najmä pre 1. polrok. Skutočný stav nakupovaných polovodičov totiž nie je známy ani vedeniu koncernu Volkswagen," vysvetlil k aktuálnej situácii v automobilke Povšík.

Ako dodal, vo firme poznajú iba plánované čísla redukcií. "Pre VW sú prioritou autá s vysokou maržou, v prvom rade Porsche, Audi alebo veľké SUV od Volkswagenu. Koncern totiž musí aspoň čiastočne kompenzovať zisk," povedal Povšík.

V septembri tak v Škode každý týždeň stúpal počet rušených zmien. Automobilka preto uprednostnila vozidlá s vyššou maržou, ako sú Enyaq, Superb alebo Kodiaq. Zároveň však musela pokryť dodávky nových Fabií, ktoré uviedla nedávno na trh a musí dodržať dohodnuté termíny s dílermi.

Problémy vyvrcholili minulý týždeň, keď Škoda vo všetkých závodoch v Česku zastavila výrobu. Tento týždeň ju opäť spustila, ako však povedal Povšík, situácia sa v októbri nevyvíja dobre.

Na budúci týždeň automobilka kompletne vypustí pondelkové a utorkové zmeny. Chýbajú jej totiž nielen polovodiče, ale aj ďalšie komponenty. V súčasnosti sú to napríklad autorádiá.

Povšík priznal, že firme teraz nepomáha strategické pokrývanie východných trhov, keďže z tých má nižšie marže. "Je však dôležité udržať si tieto trhy z geopolitického hľadiska a potenciálu do budúcnosti. Momentálne však pre firmu zásadný čínsky trh stráca o jej autá záujem. Na otázku HN, či sa automobilka chystá tento trh opustiť, Škoda uviedla, že vedenie aktuálne pracuje na revízii celkovej stratégie v Číne. Na tomto trhu by však spoločnosť chcela zostať.

Škodovka má momentálne problémy nielen v Česku, ale aj vo svojich zahraničných závodoch. Zasiahnuté sú najmä závody v Rusku - Kaluga a Nižný Novgorod. Preto aj v týchto závodoch bude v ďalších mesiacoch dochádzať k výraznému obmedzovaniu produkcie.