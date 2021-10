Celkový odvodový dlh gastro podnikov je približne 50 miliónov, exekúcie hrozia stovkám prevádzok

Sociálna poisťovňa už začala od podnikov niektoré pohľadávky vymáhať.

6. okt 2021

BRATISLAVA. Celkový odvodový dlh slovenských gastro podnikov sa pohybuje vo výške zhruba 50 miliónov eur. Sociálna poisťovňa od septembra už začala od podnikov niektoré pohľadávky vymáhať.

Podľa Aliancie slovenskej gastronómie sa tak až 2 665 prevádzok ocitlo pod hrozbou exekúcie. Konštatoval to v stredu prezident asociácie Viliam Pavlovský s tým, že zasiahnuť môže a mal by minister práce Milan Krajniak.

Hrozia exekúcie

Gastro sektor mal ako jediný na Slovensku najdlhší zákaz vykonávať svoju činnosť už počas prvých dvoch vĺn pandémie. S príchodom tretej vlny sa však podľa ASG nič nezmenilo.

„Zákazy pretrvávajú, kompenzácie neprichádzajú a akoby to nestačilo, Sociálna poisťovňa začala od gastro prevádzok vymáhať aj splátky za odložené odvody za zamestnancov z minulého roka," uviedol Viliam Pavlovský.

Vláda počas prvých vĺn umožnila gastro podnikateľom odložiť si odvody za zamestnancov, no zdá sa, že za túto pomoc mnohí z nich kruto zaplatia. Hneď v septembri, ktorý so sebou priniesol aj tretiu vlnu a nové zákazy týkajúce sa opäť výlučne gastro sektora, totiž Sociálna poisťovňa začala s vymáhaním odložených odvodov. Každej jednej spoločnosti, ktorá si odvody odložila, poslala e-mail s povinnosťou úhrady prvej splátky odložených odvodov v termíne do konca septembra 2021.

Pomôcť môže Krajniak

„Zdá sa, že práve minister Krajniak, najväčší bojovník za exekučnú amnestiu, dostane do exekúcie 2 665 gastro prevádzok naprieč celým Slovenskom. Práve on jediný má pritom kompetenciu vyriešiť problém s odloženými odvodmi či už odkladom alebo odpustením,“ dodal Viliam Pavlovský.

Celkový odvodový dlh sa pohybuje vo výške zhruba 50 mil. eur. Podľa ASG je to však suma, ktorú si prevádzky nezavinili svojou zlou hospodárnosťou či neochotou platiť záväzky.

„Vysvetlenie, že na to chýbajú zdroje, neobstojí, nakoľko vláda pri úprave štátneho rozpočtu o tomto probléme vedela, nehovoriac o tom, že ho spôsobila svojím vlastným konaním. A ak sú zdroje na to, aby vláda rozdávala 200 mil. eur cez očkovaciu lotériu, bolo by vhodné nájsť zdroje aj na riešenie dlžôb zapríčinených rozhodnutím vlády,“ uzavrel Pavlovský.