Sulík stiahol z vlády návrh o zisku pre poisťovne. Bude ďalej rokovať

Do diskusie sa zapoja minister Lengvarský aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

6. okt 2021 o 13:49 TASR

BRATISLAVA. Návrh zákona, týkajúci sa regulácie zisku zdravotných poisťovní, z minulotýždňového rokovania vlády na žiadosť ministra hospodárstva a vicepremiéra Richarda Sulíka (SaS) dočasne stiahli.

Tvrdí to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Hovorkyňa úradu Monika Hudecová informovala, že sa o návrhu ešte má diskutovať.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Slovensko nikdy nebolo tak blízko k nastaveniu kvalitnej a transparentnej regulácie zisku zdravotných poisťovní ako na minulotýždňovom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady a následne koaličnej rady, kde k nej nemali členovia výhrady," povedala hovorkyňa.

Zapoja sa Úrad pre dohľad aj minister Lengvarský

Diskusia sa má realizovať okrem šéfa rezortu hospodárstva aj medzi predsedníčkou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Renátou Blahovou a ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO).

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Všeobecní lekári nesúhlasia so znížením platieb za poistencov štátu Čítajte

Úrad pre dohľad verí, že návrh získa podporu naprieč celým politickým spektrom.

Poukázal tiež na to, že ide o takmer šesť miliárd eur ročne, ktoré by v systéme zdravotníctva mali byť spravované efektívnejšie. Profitoval by z toho najmä pacient.

"Oligopol troch zdravotných poisťovní, ktorý je na Slovensku dlhodobo bez regulácie ich zisku, nemá v Európskej únii obdobu," tvrdí úrad.

Pokrytie ambulantnej siete

Rokovať by sa malo aj o téme, týkajúcej sa tvorby fondu kvality zdravia. Ten by mohol priniesť definíciu kritéria kvality, ktorého plnenie by mohlo ovplyvniť výšku prípustného zisku poisťovní.

Kritériá kvality by mali napríklad hodnotiť aj pokrytie ambulantnej siete všeobecných lekárov v okresoch naprieč celým Slovenskom. Tú má v prípade schválenia zdravotníckej reformy monitorovať práve úrad.

Regulácia zisku zdravotných poisťovní má podľa ÚDZS potenciál prilákať nové investície v zdravotníckom sektore a priniesť pridanú hodnotu pre poistencov. Takýto krok považuje za riešenie na zabezpečenie stability a predvídateľnosti trhu.

"Chceme zdôrazniť, že nový návrh legislatívy garantuje všetkým zdravotným poisťovniam plynulý chod prevádzky pri zohľadnení potreby regulácie zisku a maximalizácie využitia limitovaných verejných zdrojov na poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre občanov," uzavrel ÚDZS.

Ako uviedol k tejto téme hovorca SaS Ondrej Šprlák, momentálne sa hľadá kompromisné riešenie.