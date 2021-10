Zníženie platieb za poistencov nahnevalo ambulantných lekárov

Správu označili za desivú.

5. okt 2021 o 14:33 (aktualizované 5. okt 2021 o 15:31) TASR

BRATISLAVA. Zníženie platieb za poistencov štátu pobúrilo ambulantných lekárov. Ako pre TASR uviedla Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR, ide o dehonestovanie ich práce.

Asociácia poukázala na to, že zdravotníctvo čelí tretej vlne pandémie ochorenia Covid-19.

"Máme za sebou veľmi ťažké obdobie, ktoré úplne odhalilo a prehĺbilo rozpad zdravotníctva. Čakali sme, že to v niečom pomôže, kompetentní si túto situáciu uvedomia a začnú konať. Toto sme však nečakali," zhodnotila.

Správu o tom, že sa majú v tomto roku znížiť platby za poistencov štátu o viac ako 232 miliónov eur, označila ako "desivú".

ASL sa preto pýta, či ide o akýsi výsmech zdravotníkom. Poukázala tiež na to, že napríklad susedné Česko roky platí za poistencov štátu viac ako na Slovensku. Poukázala na to, že kým v susednej krajine sa za poistenca štátu platí 67,25 eura, na Slovensku je to v prepočte približne 39 eur.

"Situácia v zdravotníctve je dlhodobo zlá, v poslednom období už neudržateľná. Hovorí sa o bombastickom pláne obnovy, nových nemocniciach a rekonštrukcii existujúcich. Nehovorí sa o tom, kto v nich bude pracovať a za čo budeme liečiť pacientov," uviedla asociácia s dôvetkom, že tento zámer žiada zastaviť.

ASL SR taktiež vyjadrila svoje obavy z rozpočtu pre zdravotníctvo na budúci rok. Pripomína, že treba myslieť predovšetkým na pacientov.

Vzhľadom na aktuálnu daňovú prognózu sa má platba za poistencov štátu znížiť o viac ako 232 miliónov eur na sumu 1,2 miliardy eur.

Šéf rezortu financií Igor Matovič (OĽANO) preto koncom septembra požiadal ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) o viazanie rozpočtových prostriedkov v spomínanej sume. Lengvarský v reakcii prisľúbil, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku to v žiadnom prípade neohrozí.

Štát platí zdravotné poistenie napríklad za seniorov, deti, študentov, ženy na materskej či nezamestnaných.

Vplyv na chod nemocníc

Rozhodnutie Ministerstva financií znížiť platbu za poistencov štátu v tomto roku o viac ako 230 miliónov eur môže mať priamy dosah na chod nemocníc. Môže to tiež ohroziť poskytovanú starostlivosť pre pacientov. Vo svojom stanovisku to uviedla Asociácia nemocníc Slovenska (ANS).

"Návrh zobrať zdravotníctvu stovky milióny eur je nepochopiteľný o to viac, že prišiel v roku, keď nemocnice a zdravotníci čelili najväčšej kríze v novodobej histórii Slovenska, ktorá sa podarila zvládnuť len s ich nadľudským úsilím. V čase nastupujúcej tretej vlny môže znamenať, že zdravotníctvo bude čeliť krízovej situácii, napríklad nemocnice nebudú schopné vyplácať mzdy lekárom a sestrám," upozornila ANS.

ANS dlhodobo upozorňuje, že v zdravotníctve chýbajú značné finančné prostriedky. Oproti okolitým krajinám dáva Slovensko podľa ANS na tento sektor výrazne menej prostriedkov.

"Obávame sa, že ak toto rozhodnutie nebude prehodnotené, slovenské zdravotníctvo sa prepadne do ešte hlbšej krízy," skonštatovala ANS.

Rozhodnutie môže spôsobiť odklad zdravotnej starostlivosti

Rozhodnutie rezortu financií znížiť platby za poistencov štátu na rok 2021 môže mať za následok odkladanie zdravotnej starostlivosti či neuhradenie liečby pacientom.

Vo svojom stanovisku to uviedla Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP).

"Nedostatok peňazí v zdravotníctve môže mať za následok odkladanie zdravotnej starostlivosti a neuhradenie liečby pacientom, čo je nielen v rozpore so základnými právami pacienta, ale to môže mať aj fatálne dôsledky," uviedla prezidentka AOPP Mária Lévyová.

Ďalším odkladaním operácií či plánovaných vyšetrení u špecialistov sa podľa Lévyovej zhorší celkový zdravotný stav populácie, zvýši sa invalidita aj úmrtnosť.

Pripomenula, že odklad zdravotnej starostlivosti bol značný už v dôsledku situácie zapríčinenej šírením ochorenia Covid-19 na Slovensku. Mnohí pacienti podľa AOPP vynechali, prerušili alebo ukončili svoju naplánovanú liečbu v uplynulom roku a pol na základe vlastného rozhodnutia.

"Situácia je z pohľadu nás pacientov naozaj vážna. Vyzývame preto ministra financií, aby zvážil všetky dôsledky tohto návrhu a priznal plnú úhradu zdravotnej starostlivosti za poistencov štátu tak, ako je zadefinovaná v rozpočte pre tento rok," skonštatovala Lévyová.

AOPP tiež žiada rezort financií o úhradu COVID testov pre pacientov, ktorí potrebujú lekárske vyšetrenie, zo štátnych zdrojov. Odôvodňuje to tým, že aj zdravotné poisťovne v čase pandémie finančne utrpeli a dnes sa ešte nevie, aké náklady si vyžiada ďalšia vlna nového koronavírusu.