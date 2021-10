Britská ekonomika sa podľa Johnsona nachádza v bode zlomu

Premiér odmieta návrat k starému systému nízkych investícií a nízkej kvalifikácii.

5. okt 2021 o 10:22 TASR

LONDÝN. Britská ekonomika sa nachádza v bode obratu a vláda víta rastúce mzdy, ale nevráti sa k starému systému nízkych investícií a nízkej kvalifikácii. Vyhlásil to v utorok premiér Boris Johnson pre televíznu stanicu BBC.

Podľa neho by nebolo dobré, keby sa Spojené kráľovstvo vrátilo k systému nízkych platov, nízkych investícií a nízkej kvalifikácii pracovnej sily. Považuje to za skutočný bod zlomu pre Britániu a príležitosť, aby sa vydala iným smerom.

Málo vodičov? Nielen v Británii

Johnson v utorok tiež povedal, že 127 vodičov nákladných automobilov požiadalo o víza. Británia má totiž v dôsledku akútneho nedostatku vodičov problémy so zásobovaním.

Podľa premiéra tento počet žiadostí poukazuje na globálny nedostatok vodičov. Noviny Times informovali, že sa prihlásilo iba 27 vodičov cisterien na prevoz palív.

Vzhľadom na to, že nedostatok vodičov nákladných áut spôsobuje problémy so zásobovaním obchodov, čerpacích staníc aj s dodávkami liekov a iných produktov v Británii, vláda koncom septembra uviedla, že dočasne zmierni svoje imigračné pravidlá a poskytne 5-tisíc víz pre vodičov z Európskej únie. Prvých 300 by mohlo ihneď prísť a zabezpečiť rozvoz paliva cisternami.

Johnson krízu odmieta

Johnson však utorok odmietol, že by sa Británia nachádzala v kríze pre nedostatok pracovných síl, alebo že čelí inflačnej špirále v štýle 70. rokov minulého storočia.

Premiér v tejto súvislosti uviedol, že firmy sa takmer 25 rokov zameriavali na import lacnej pracovnej sily s nízkymi mzdami. Teraz by mali svojim zamestnancom viac platiť a viac investovať.

Podľa neho britskej, ale aj globálnej ekonomike komplikujú situáciu predovšetkým problémy v dodávateľských reťazcoch, ktoré ich brzdia pri zotavovaní. Dodal však, že firmy musia viac míňať.