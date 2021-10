Diaľničiari opäť predĺžili termín na ponuky v tendri na mýtne služby

Termín predĺžili už tretí raz.

4. okt 2021 o 12:36 SITA

BRATISLAVA. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vo verejnej súťaži na poskytovanie mýtnych služieb za vyše 196 miliónov eur bez DPH tretíkrát predĺžila lehotu na predkladanie a otváranie ponúk.

Termín najnovšie posunula na 29. októbra. Dôvodom sú nové námietky proti podmienkam v súťažných podkladoch alebo iných dokumentoch.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zároveň spojil štyri prebiehajúce konania v tomto tendri, vyplýva z informácií k zákazke vo Vestníku verejného obstarávania. ÚVO v júli už zastavil konanie v prípade námietok jedného záujemcu proti podmienkam v súťaži, lebo nespĺňali požiadavku podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Tender na poskytovanie mýtnych služieb v súvislosti so zabezpečením výberu mýta bol zverejnený v apríli tohto roka. Zahŕňa skúšobnú prevádzku služieb, zákaznícke služby, služby logistiky a prevádzky palubných jednotiek, ako aj služby poskytnutia terminálov pre zákaznícke miesta prevádzkované NDS, predregistrácie vozidiel, zmeny rozsahu siete zákazníckych miest a ukončenia poskytovania zákazníckych služieb.

Zákazka je plánovaná na 135 mesiacov (zhruba jedenásť rokov) a je rozdelená na dve fázy - príprava by podľa plánov mala trvať od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 30. septembra 2022, prevádzka od 1. októbra 2022 do 31. decembra 2027 a pri uplatnení opcie najviac do 31. decembra 2032.

Pôvodná lehota na predkladanie a otváranie ponúk bola 30. júna, následne ju diaľničiari predĺžili na 30. augusta, 30. septembra a aktuálne na 29. októbra.