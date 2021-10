Gazprom zastavil tranzit plynu do Maďarska cez Ukrajinu

Kyjev príde o značnú časť príjmov z tranzitu.

1. okt 2021 o 16:00 TASR

KYJEV. Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom zastavila prepravu plynu do Maďarska cez Ukrajinu a presmerovala ju cez potrubie po dne Čierneho mora a cez Balkán. To hnevá Kyjev, ktorý tak príde o značnú časť príjmov z tranzitu.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Maďarsko desiatky rokov dostávalo plyn cez územie Ukrajiny a ukrajinská strana neporušila svoje záväzky,“ uviedol v piatok riaditeľ ukrajinskej plynárenskej prepravnej spoločnosti Serhij Makohon, podľa ktorého je ukrajinská trasa z hľadiska nákladov efektívnejšia.

V piatok však začala platiť nová zmluva o dodávke plynu medzi ruskými a maďarskými spoločnosťami. Podľa tejto dohody bude nasledujúcich 15 rokov prúdiť 4,5 miliardy kubických metrov zemného plynu z Ruska tzv. južnou trasou, po dne Čierneho mora cez Turecko, Bulharsko a Srbsko do Maďarska.

Ukrajina stále viac stráca svoje postavenie hlavnej tranzitnej krajiny ruského zemného plynu do štátov Európskej únie pre nové potrubia cez Čierne aj Baltické more. Prichádza tak o miliardové príjmy z poplatkov, čo viedlo Kyjev k obvineniu Moskvy z úmyselného použitia zemného plynu ako zbrane. Kremeľ to odmieta.

Od ruskej anexie ukrajinského čiernomorského polostrova Krym v roku 2014 sa vzťahy medzi oboma bývalými sovietskymi republikami zhoršili.

Rusko si naďalej plní svoje existujúce záväzky, uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov podľa tlačovej agentúry Interfax v reakcii na otázku novinárov, či obchádzanie Ukrajiny bolo porušením existujúcich zmluvných povinností.

Ceny plynu už niekoľko týždňov atakujú rekordy na energetických burzách po celom svete. Odborníci považujú za hlavnú príčinu väčší dopyt po skvapalnenom plyne v Číne a tiež Brazílii.

Kritici novej vetvy plynovodu cez baltické more Nord Stream 2 (Severný prúd 2) medzi Ruskom a Nemeckom obviňujú tiež Gazprom, že sa pokúsil urýchliť prebiehajúci proces jej schvaľovania úmyselným zvýšením cien plynu.

Ruský energetický gigant však takéto obvinenia odmieta a tvrdí, že dôvodom zdraženia sú jeho vlastné napäté dodávky.