Ministerstvo financií neuvažuje nad bankovým odvodom

Smer chce návrh na opätovné zavedenie odvodu predložiť na rokovanie parlamentu.

1. okt 2021 o 15:28 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo financií momentálne neuvažuje nad opätovným zavedením osobitného bankového odvodu. Rezort to pre agentúru SITA uviedol v reakcii na štvrtkové vyjadrenia zástupcov strany Smer, ktorí chcú opätovné zavedenie bankového odvodu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Návrh predložia na rokovanie parlamentu. Tieto zdroje by podľa strany Smer mohli predstavovať dostatočné finančné prostriedky, ktoré by pomohli vláde znížiť dopady rastúcich cien energií na bežných ľudí.

„Upozorňujeme, že prostriedky z osobitného bankového odvodu sa ani v minulosti nedali reálne použiť v ekonomike, keďže boli na účte štátnych finančných aktív,“ informoval tlačový odbor rezortu financií. Opätovné zavedenie osobitného odvodu by sa, naopak, mohlo podľa nich premietnuť do vyšších klientskych poplatkov, prepúšťania a v náročných časoch ohroziť stabilitu bankového sektora.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Smer chce opäť zaviesť bankový odvod a kompenzovať tak rast cien energií Čítajte

Exminister financií Ladislav Kamenický (Smer) zastáva názor, že súčasná vláda pomáha bankám namiesto toho, aby pomáhala ľuďom.

„Na jednej strane sa banky chvália tým, ako odložili splátky úverov, na druhej strane to žiadnu výhodu ľudom nedalo, za tú odloženú splátku zaplatili ľudia úroky a mnohí, ak by si opäť chceli odložiť splátku, tak sa dostanú do úverového registra,“ poznamenal Kamenický.

Banky na Slovensku nemajú problém podľa neho generovať extrémne zisky. „Preto by určite nemali mať problém so zavedením bankového odvodu a tým pádom aj podpory štátu v ťažkých časoch,“ myslí si Kamenický.

Klub 500 zásadne odmieta návrh opozičnej strany Smer a ich vyjadrenia považuje za zavádzajúce. Zvýšený bankový odvod by totiž v konečnom dôsledku zaplatili znova len samotní ľudia a firmy. Klub 500 argumentuje, že štát má k dispozícii dostatok financií na kompenzácie pre podniky, ako aj pre zraniteľné skupiny obyvateľov. Bankový odvod by sa podľa klubu premietol do vyšších poplatkov za služby bánk.

„Takéto rozhodnutie by bolo len populistickým krokom, ktorý by mohol ohroziť celkovú finančnú stabilitu na Slovensku,“ myslí si výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Klub 500 naviac považuje takúto legislatívnu iniciatívu za protiústavnú, nakoľko porušuje ústavné princípy ochrany právnej istoty a právo na vlastníctvo k majetku. Jedným z hlavných parametrov ústavného princípu ochrany právnej istoty je náležitá miera právnej istoty adresátov právnej normy a uverejnenie zámerov, ako aj právnych predpisov predpísaným spôsobom.

Ústava taktiež chráni aj tzv. legislatívne očakávanie, ktoré zabraňuje, aby štát napríklad náhle a neočakávane zmenil pravidlá, na ktoré sa adresáti spoliehali a porušil princíp právneho štátu.