Vláda by mala zaviesť opatrenia na zvýšenie výnosnosti v druhom pilieri, tvrdí viceprezident NBS

1. okt 2021 o 13:36 SITA

BRATISLAVA. Vláda by mala zaviesť opatrenia na zvýšenie výnosnosti v druhom pilieri. Na piatkovej odbornej konferencii o penzijnom systéme to povedal viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor.

Štát by mal podľa neho prevziať väčšiu zodpovednosť v oblasti investičných stratégií v sporivom pilieri. Upozornil na to, že dôchodkový systém je v súčasnej podobe neudržateľný.

Výnosy sú najdôležitejším ukazovateľom

Nevyhnutné škrty v prvom, priebežnom pilieri by sa mali podľa Ódora kompenzovať práve vyššími výnosmi v kapitalizačnom pilieri. Čisté výnosy v druhom pilieri sú podľa Ódora najdôležitejším ukazovateľom.

„Ak to nebudeme riešiť, budeme mať smiešne dôchodky, nie švajčiarske," povedal.

Predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) Miroslav Kotov upozornil na to, že v roku 2013 vláda Roberta Fica presunula 1,3 milióna sporiteľov do garantovaných dlhopisových fondov.

Keďže tieto fondy sú z dlhodobého hľadiska menej výnosné ako akciové a indexové fondy, ľudia sporiaci si na penziu v garantovaných fondoch by sa mali presunúť do negarantovaných fondov. V súčasnosti si v garantovaných fondoch sporí 940-tisíc ľudí, z toho približne 850-tisíc sporiteľov je v týchto fondoch od roku 2013.

„Otázka je, koho a ako chceme presunúť," povedal Kotov. Upozornil na to, že ide o obrovské finančné sumy, keďže objem majetku v dlhopisových fondoch dosahuje cez 7 miliárd eur.

Presúvať by sa mohol majetok v objeme až 6 miliárd eur

Do negarantovaných fondov by sa mali podľa Kotova presúvať len tí sporitelia, ktorých vláda v roku 2013 do týchto fondov presunula a títo sporitelia boli celý čas pasívni.

Presun do negarantovaných fondov by sa tak netýkal tých sporiteľov, ktorí do garantovaných fondov vstúpili po roku 2013 a ani tých sporiteľov, ktorí od roku 2013 časť svojich penzijných úspor presunuli z dlhopisových fondov do negarantovaných fondov.

„Treba to presne nastaviť v zákone, kedy a koho presunúť," povedal šéf ADSS. Podľa neho by sa mohol majetok sporiteľov postupne presúvať z garantovaných fondov do negarantovaných počas troch rokov, napríklad každý štvrťrok by sa presunula časť penzijných úspor do akciových alebo indexových fondov.

Podľa Kotova by sa mohol presúvať majetok v objeme 2,5 miliardy až 6 miliárd eur.

Za problém druhého piliera šéf ADSS považuje aj súčasné garancie, ktoré sú podľa neho nesprávne definované a tým znižujú potenciálny výnos pre sporiteľa.

Upozornil na to, že pri stratách v dlhopisových fondoch musia dôchodkové spoločnosti doplácať majetok aj mladým sporiteľom, ktorí majú pred sebou ešte veľa rokov sporenia.

„Garancie treba zrušiť alebo ich nechať len pre sporiteľov, ktorí sú v záverečnej fáze sporenia," povedal.