Krajniak uvažuje o troch spôsoboch regulácie cien energií

O riešení situácie s rastúcimi cenami energií by mala rokovať vládna koalícia v piatok.

1. okt 2021 o 8:59 SITA

BRATISLAVA. Vláda má tri možnosti, ako pomôcť ľuďom v súvislosti s očakávaným rastom cien elektriny, plynu a tepla. Vo štvrtkovej diskusnej relácii televízie Joj Na hrane to povedal minister práce a sociálnych veci Milan Krajniak (Sme rodina).

Prvou možnosťou je zavedenie špeciálnej tarify pre ľudí, ktorí budú najviac postihnutí zvýšenými cenami energií.

Druhým nástrojom je vyplácanie vratiek za energie. Tretím, najmenej preferovaným riešením, je odklad zálohových platieb za energie.

„Ak by sa niekomu stalo, že príde o prácu a má finančné problémy, mohol by si odložiť splátky podobne ako pri úveroch," povedal Krajniak. O riešení situácie s rastúcimi cenami energií by mala rokovať vládna koalícia v piatok.

Exminister práce a sociálnych vecí, poslanec NR SR za Smer-SD Ján Richter poukázal na to, že ak sa zvýšia ceny energií, stúpnu aj ceny tovarov a služieb. „Vláda robí veľmi málo," povedal.

Trh podľa exministra práce všetko nevyrieši. Poukázal na to, že minister hospodárstva Richard Sulík plánuje zaviesť dereguláciu cien energií.