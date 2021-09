V hlinikárni Slovalco obmedzujú pre ceny energie výrobu

Kollár prisľúbil priemyslu pomoc.

30. sep 2021 o 13:06 (aktualizované 30. sep 2021 o 14:49) TASR

ŽIAR NAD HRONOM. V hlinikárni Slovalco obmedzujú pre rast cien silovej elektriny výrobu, ak sa situácia nezmení, hrozí v budúcnosti aj jej úplné zastavenie.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na štvrtkovom tlačovom brífingu v Žiari nad Hronom prisľúbil priemyslu pomoc zmenou kompenzácií z Environmentálneho fondu.

V hre je aj úplné zastavenie výroby

Hlinikáreň Slovalco disponuje celkom 226 pecami, z nich 14 je už odstavených a ďalších 11 plánuje spoločnosť odstaviť v najbližších dňoch. Podľa vedenia hlinikárne v Žiari nad Hronom ide o dôsledok neprimerane vysokého rastu cien silovej elektriny, rekordných cien emisných povoleniek a nedostatočných kompenzácií zo strany štátu prostredníctvom Environmentálneho fondu.

Podľa slov generálneho riaditeľa Slovalca Milana Veselého aktuálny stav zatiaľ nemá vplyv na zamestnanosť. V prípade, že sa situácia nezmení, bude ale musieť spoločnosť v druhej polovici budúceho roka rozhodovať o prípadnom zastavení výroby. To by mohlo znamenať stratu približne 500 priamych a asi 2000 nadväzujúcich pracovných miest.

„Tento rok máme ešte dlhodobú zmluvu na elektrickú energiu. Na budúci rok sme za ako-tak dobrú cenu kúpili elektrickú energiu v objeme pre 80 percent výroby. Zároveň sme kúpili 80 percent surovín a predali sme našu výrobu na 80 percent. Budúcoročnú pozíciu máme zabezpečenú,“ vysvetlil Veselý s tým, že Slovalco je najväčším spotrebiteľom elektrickej energie na Slovensku. Elektrická energia pritom predstavuje 40 až 60 percent výrobných nákladov spoločnosti.

Kollár chce diskutovať aj na koaličnej rade

Podľa predsedu parlamentu Borisa Kollára by zastavenie výroby v Slovalcu bolo katastrofou pre celý región, situáciu chce preto riešiť zmenou kompenzácií z Environmentálneho fondu.

„Fabriky odvádzajú do Environmentálneho fondu pri určitej cene elektriny určitý objem finančných prostriedkov. Tým, že sa zvýši cena elektriny neúmerne, fabrika prestáva byť rentabilná a prechádza do straty,“ povedal Kollár.

Ako dodal, je potrebné, aby to, čo priemysel do Envirofondu dá, štát do priemyslu vrátil späť. S týmto návrhom plánuje prísť aj na najbližšiu koaličnú radu.

„Nežiadame nič viac a nič menej, iba rovnocenné podmienky v konkurenčnom prostredí ako inde v Európe. Aby sme splnili tie isté rámcové podmienky konkurencie a trhu, ktoré máme v Českej republike, Slovinsku, Nemecku alebo v Nórsku,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Slovalco Ola Saeter s tým, že hlinikáreň sa síce dokáže vyrovnať s výkyvmi trhu, no nedokáže dlhodobo vydržať pri nerovno nastavených rámcových podmienkach.

Podľa vedenia spoločnosti je problémom aj cena emisných povoleniek, ktorá za posledný rok vzrástla takmer o 100 percent. Náklady na povolenky sa navyše premietajú aj do cien elektriny, na jej kompenzáciu majú slúžiť práve príjmy z predaja povoleniek.

„Štát minulý rok získal aukciami povoleniek takmer 500 miliónov eur, na kompenzácie však uvoľnil len 3 milióny,“ poznamenal generálny riaditeľ Slovalca.

Slovalco je jediným výrobcom hliníka na Slovensku, v súčasnosti sa zameriava na recykláciu hliníka s mnohonásobne nižším ekologickým dosahom ako primárna výroba z oxidu hlinitého. Väčšinovým vlastníkom spoločnosti je svetový hliníkový gigant Norsk Hydro, menšinovým spoločnosť Penta Investments.