Prevádzku colných IT systémov naďalej zabezpečí Ditec

Finančná správa podpísala dodatok k zmluve v maximálnej hodnote za 3,6 milióna eur.

30. sep 2021 o 12:32 SITA

BRATISLAVA. Colné informačné systémy pre finančnú správu do konca augusta budúceho roka bude naďalej zabezpečovať spoločnosť Ditec. Ide o kľúčový colný a daňový systém SR, pričom ohrozenie prevádzky by malo negatívny vplyv na celý zahraničný obchod.

Uzatvorená zmluva rieši i vysporiadanie majetkových práv, aby v budúcnosti mohla byť prevádzka a rozvoj zaistená vlastnými kapacitami finančnej správy, prípadne aby mohli byť tieto služby transparentne súťažené na voľnom trhu. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.

Finančná správa podpísala dodatok k zmluve o technickej podpore prevádzky a rozvoji informačného systému APV Sysned so spoločnosťou Ditec v maximálnej hodnote 3,6 milióna eur bez DPH. Mesačne za prevádzku a úpravy zaplatí 177,5 tis. eur bez DPH.

APV Sysned a súvisiace moduly sú jedným z kľúčových systémov SR v oblasti cla a spotrebných daní. Finančná správa nevie v súčasnosti zabezpečiť udržateľnosť prevádzky bez podpory výrobcu, nakoľko predmetný systém nevlastní. „Je kriticky dôležité udržať systém v prevádzke a zabezpečiť i nevyhnutný rozvoj, aby sme nekompatibilitou systému neobmedzili a neohrozili importérov a exportérov. Zároveň tým riešime situáciu z minulosti, nakoľko sa od roku 2014 do rozvoja informačného systému neinvestovalo,“ vysvetlil prezident finančnej správy Jiří Žežulka.

Dôvodom uzatvorenia dodatku je aj splnenie legislatívnych potrieb Európskej únie. Finančná správa musí v najbližšom období zabezpečiť implementáciu niekoľkých projektov EÚ, ktoré majú významný vplyv na hospodárske subjekty ako aj komunikáciu s členskými krajinami. V opačnom prípade by bol ohrozený dovoz, vývoz, tranzit a negatívny dosah by to malo aj na plynulý tok tovaru medzi tretími krajinami a SR. Nesplnením týchto povinností by sa finančná správa mohla vystaviť sankciám zo strany Európskej únie.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur.