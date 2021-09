Tento rok strávil priemerný podnikateľ byrokraciou 224 hodín

Byrokratickú záťaž zvýšili pandemické opatrenia.

29. sep 2021 o 16:08 SITA

BRATISLAVA. V roku 2021 strávil priemerný podnikateľ na Slovensku byrokraciou 224 hodín. Medziročne ide o mierny nárast celkovej záťaže z 217 na 224 hodín. Ten však bol spôsobený najmä byrokratickými nákladmi pandémie, ktoré si vyžiadali 18 hodín. V ostatných parametroch indexu prišlo k poklesu o 11 hodín.

Pozitívne sa prejavili najmä zmeny v evidencii vozidiel, zrušenie povinných gastrolístkov a mierne úľavy pri štatistických výkazoch. Výsledky projektu Byrokratický index zverejnil už po šiestykrát inštitút INESS.

Hodnota 224 hodín pritom znamená, že modelová spoločnosť so štyrmi zamestnancami podnikajúca vo výrobnej sfére by musela spotrebovať tento čas na vyrovnanie sa so všetkými regulačnými náležitosťami, ktoré jej ukladá zákon. Tie zahŕňajú administráciu daní a odvodov, evidenciu odpadu, certifikačné povinnosti, či administratívu firemného vozidla.

INESS pozitívne hodnotí viaceré protibyrokratické aktivity vyvíjané za posledný rok Ministerstvom hospodárstva SR. Značný potenciál na zlepšenie podnikateľského prostredia vidia najmä v dôslednej aplikácii pravidla „1 za 1“. Naopak veľké riziko vidia v hrozbe nárastu daňovo-odvodovej záťaže, najmä z dôvodu zlého stavu verejných financií, ale aj v nákladoch napĺňania európskych emisných cieľov. Rovnakou výzvou ostáva podľa inštutútu aj kvalita inštitucionálneho prostredia, najmä školstva a spravodlivosti.

Cieľom projektu Byrokratický index je vypočítať časovú byrokratickú záťaž mikropodnikateľa a upozorniť tak na prekážky, ktoré musí takýto podnikateľ prekonávať. Do porovnania sa tento rok zapojili aj partneri z Českej republiky a Severného Macedónska, ktoré dosiahli hodnotu 273, respektíve 146 hodín.