Zmluva o dodávke plynu medzi Ruskom a Maďarskom vyvolala spory s Ukrajinou

Podľa Ruska Ukrajina nemá právo zasahovať do dokončenia zmluvy.

28. sep 2021 o 15:15 TASR

KYJEV. Nová zmluva o dodávkach plynu medzi Ruskom a Maďarskom vyvolala spory s Ukrajinou.

Budapešť a Kyjev si vzájomne predvolávajú svojich veľvyslancov.

„Nová dohoda Maďarska s Gazpromom je vážnou ranou pre ukrajinsko-maďarské vzťahy,“ uviedol v utorok hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko.

Kyjev prijme "rozhodné opatrenia" na obranu svojich národných záujmov, citovala jeho slová ruská tlačová agentúra Interfax.

„Zakazujeme Ukrajine pokúšať sa torpédovať maďarskú plynovú bezpečnosť,“ vyhlásil v Budapešti minister zahraničných vecí Péter Szijjártó s tým, že Maďarsko to považuje za porušenie svojej suverenity.

Vzťahy medzi susednými krajinami sú už napäté pre spor týkajúci sa maďarskej menšiny na Ukrajine.

„Neboli porušené žiadne práva, žiadne pravidlá medzinárodného obchodu,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že Moskva je pripravená hovoriť s Kyjevom o priamych dodávkach plynu. Ukrajina nekúpila plyn od svojho ruského suseda od roku 2015.

Ruský energetický gigant Gazprom podpísal v Budapešti 15-ročný dodávateľský kontrakt s maďarskou energetickou spoločnosťou MVM Group o dodávke 4,5 miliardy kubických metrov plynu prevažne tzv. južnou trasou.

Tá vedie cez Čierne more, Turecko, Bulharsko a Srbsko a obchádza Ukrajinu.

Kyjev má dlhodobo pocit, že jeho úloha hlavnej tranzitnej krajiny pre zemný plyn z Ruska do Európskej únie je ohrozená výstavbou nových plynovodov ďaleko od Ukrajiny.

Bývalá sovietska republika je predovšetkým proti novému plynovodu Nord Stream 2 cez Baltské more do Nemecka, ktorý ešte nebol uvedený do prevádzky.