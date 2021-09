Veriteľský výbor neschválil plán reštrukturalizácie Arca Capital Slovakia

Reštrukturalizačný plán vrátili firme na prepracovanie, tá má na to 15 dní.

28. sep 2021 o 13:02 SITA

BRATISLAVA. Veriteľský výbor neschválil plán reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia.

Päť členný veriteľský výbor hlasovaním rozhodol, že reštrukturalizačný plán bude dlžníkovi, teda spoločnosti Arca Capital Slovakia, vrátený na prepracovanie. Teraz bude mať Arca Capital Slovakia pätnásť dní na jeho prepracovanie a opakované predloženie veriteľskému výboru.

Následne sa počas nasledujúcich pätnástich dní bude konať zasadnutie veriteľského výboru, na ktorom veriteľský výbor schváli alebo neschváli prepracovaný plán.

„Toto rozhodnutie považujeme za správne, nakoľko je v prospech veriteľov,“ uviedli členovia veriteľského výboru Vladimír Kozový a Ľudovít Olejár, obaja zastúpení advokátskou kanceláriou Fardous Partners. Naďalej požadujú, aby miera uspokojenia nezabezpečených veriteľov bola čo možno najvyššia.

„Veríme, že až do výšky nami požadovaných 95 až 100 %,“ uviedli v stanovisku. Firma Arca Capital Slovakia vo svojom návrhu na reštrukturalizáciu navrhovala uspokojiť nezabezpečených veriteľov vo výške 67 percent.

Okrem toho požadujú zástupcovia veriteľov od Arca Capital Slovakia vytvorenie splátkového kalendára. Na základe neho by boli garantované pravidelné a lineárne splátky veriteľom na kvartálnej báze, so začiatkom splácania už v roku 2022. Za dôležité považujú aj riadenie spoločnosti počas reštrukturalizácie, pričom firmu Arca Capital Slovakia by počas plnenia reštrukturalizačného plánu mal riadiť nový a nezávislý top manažér, ktorého by si zvolil veriteľský výbor.

Členovia veriteľského výboru Vladimír Kozový a Ľudovít Olejár rovnako nemajú dôveru ani v osobe navrhnutého správcu pre dozornú radu.

Päťčlenný veriteľský výbor tvorí Slovenská sporiteľňa, Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., Privatbanka a Vladimír Kozový a Ľudovít Olejár zastúpení advokátskou kanceláriou Fardous Partners.