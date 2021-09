Problémom ekonomickej diplomacie je podľa Korčoka chýbajúce zadanie od firiem

Novinkou a ďalšou príležitosťou pre podnikateľov sú Inovačné dni.

28. sep 2021 o 14:55 TASR

BRATISLAVA. Ekonomická diplomacia a podpora exportu sú prioritou ministerstva zahraničných vecí, no najväčšou výzvou a zároveň problémom podpory exportu zastupiteľskými úradmi je chýbajúce zadanie pre diplomatov. V utorok to na prvom ročníku Exportného fóra povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS).

„Aby naši diplomati vedeli, za čo majú lobovať, čo je ten produkt, čo je tá služba, čo je ten priestor, cez ktorý chce slovenský biznis prejsť. Toto najviac chýba,“ povedal Korčok. Minister zdôraznil, že počas viac ako päťročného pôsobenia v Nemecku dostal ako veľvyslanec iba dve konkrétne žiadosti, keď konkrétny partner požiadal o intervenciu zastupiteľstva.

„Tým vôbec nechcem povedať, že by nechodili ekonomické otázky a dopyty od firiem,“ dodal Korčok, no zásadné požiadavky, ktoré by mohli pomôcť v konkrétnych prípadoch, podľa neho chýbajú.

I keď žiadosti od podnikateľov neprichádzajú, rezort podľa ministra aktívne organizuje akcie, pri ktorých sa môžu firmy napríklad prezentovať pred potenciálnymi zahraničnými partnermi. Novinkou a ďalšou príležitosťou pre podnikateľov sú Inovačné dni, kde sa predstavia zahraničným partnerom priamo na Slovensku, a tiež projekt S regiónmi do sveta. Ten by mal pomôcť prekonať bariéry vstupu na zahraničné trhy aj menším regionálnym spoločnostiam. Aj v tomto prípade sa podľa Korčoka rezort uchádza o konkrétne zadanie od slovenských firiem.

Jednou z možností, ako by sa mohli slovenské firmy presadiť v zahraničí, je spájanie biznisu s rozvojovou pomocou, ktorú Slovensko poskytuje rozvojovým krajinám. Rezort zahraničia v spolupráci s ministerstvom hospodárstva pripravuje koncepciu vonkajších ekonomických vzťahov. Tá by mohla ovplyvniť aj rozmiestnenie ekonomických diplomatov po svete. Podľa Korčoka by sa rezort mal zamerať na konkrétne destinácie s možným prínosom diplomacie v horizonte jedného roka.