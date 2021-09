Štát chce zlepšiť situáciu ľudí zaťažených exekúciami

Materiál by mal ísť na vládu na budúci týždeň.

27. sep 2021 o 17:00 TASR

BRATISLAVA. Štát chce zlepšiť situáciu ľudí, ktorí sú zaťažení exekúciami. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) na sociálnej sieti počas rokovania tripartity.

"Exekútorom dáme po prstoch, ľuďom ostanú peniaze na život," napísal minister. Návrh, ktorý v pondelok tripartita s pripomienkami prerokovala, podľa jeho slov výrazne zlepší život ľuďom s exekúciami.

Ako vysvetlil minister, aktuálne majú exekútori nad ľuďmi veľkú moc. "Z výplaty strhnú takmer všetky peniaze a nenechávajú nič na živobytie. Dlžníci sa radšej ani nezamestnávajú, veď načo - aj tak im exekútor všetko zabaví," poznamenal minister.

Dodal, že tripartita prerokovala návrh, aby exekútor mohol zobrať ľuďom menej peňazí. "Ľuďom tak ostane viac, aby mohli slušne žiť a mali dôvod sa opäť zamestnať. Klepnutie exekútorom po prstoch a zlepšenie podmienok pre občanov Slovenska je náš ďalší sľub, ktorý ideme naplniť," uviedol Krajniak.

Poznamenal, že materiál by mal ísť na vládu budúci týždeň a dúfa, že prejde.

Úplne stotožnená s návrhom však nie je Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ). Viceprezident únie Mário Lelovský počas rokovania novinárom povedal, že verí, že sa návrh ešte dopracuje.

"Pokladáme to za dosť nešťastné z pohľadu mentálneho nastavenia ľudí, ktorí sú dlžní," okomentoval Lelovský s tým, že keď si človek požičia, musí si byť vedomý toho, že to musí aj splácať. Štát by nemal zlikvidovať povinnosť čokoľvek splácať.

Krajniak však ešte po rokovaní tripartity poznamenal, že štát ešte zváži pripomienku zamestnávateľov, aby takýmto ľuďom stanovili aspoň symbolickú platbu, napríklad jedno euro.

Tiež spresnil, že suma, ktorú exekútori budú môcť strhnúť z príjmu človeka s dlhmi, bude závisieť od jeho príjmu.

Viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová po rokovaní skonštatovala, že k návrhu odborári nemali žiadne pripomienky a odporučili ho posunúť do ďalšieho legislatívneho procesu.