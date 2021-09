Zdravotné poisťovne vrátia poistencom za lieky vyše päť miliónov eur

Peniaze prídu na účet automaticky.

27. sep 2021 o 14:57 TASR

BRATISLAVA. Zdravotné poisťovne v týchto dňoch opäť vracajú poistencom peniaze v rámci ochranného limitu na doplatky za lieky.

Viac ako 281-tisíc poistencom posielajú za druhý štvrťrok tohto roka vyše 5,2 milióna eur. Poistenci ich dostávajú automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať.

Všeobecná zdravotná poisťovňa

V prípade Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) išlo k začiatku septembra o 160 865 poistencov a sumu vyše 3,3 milióna eur. Priblížila to pre TASR manažérka oddelenia komunikácie štátnej zdravotnej poisťovne Eva Peterová.

Z celkového počtu poistencov, ktorí majú na vrátenie doplatku nárok, je 41 967 dôchodcov, 118 814 držiteľov preukazu ŤZP, 71 detí do šesť rokov veku a 13 detí do šesť rokov veku so zdravotným postihnutím. Najvyšší doplatok sa vráti 12-ročnému poistencovi, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Dôvera

Zdravotná poisťovňa Dôvera vracia 108-tisíc poistencom sumu 1,7 milióna eur. "Z celkového počtu poistencov, ktorí majú na vrátenie doplatku nárok, je 13 728 dôchodcov, 35 561 držiteľov preukazu ŤZP a 58 943 detí do šesť rokov veku," povedal PR špecialista súkromnej zdravotnej poisťovne Matej Štepianský. Najviac, 12 896 eur, vrátia sedemročnému chlapcovi s ŤZP.

Union

V prípade Union zdravotnej poisťovne ide o 12 765 poistencov a o celkovú sumu 259 142,85 eura. "Čísla sú nižšie, pretože ide o prvé zúčtovanie, v ktorom deti do 6 rokov mali realizované odpustenie doplatku priamo v lekárni. Preto im už domov nebudeme nič vracať," ozrejmila jej hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Z celkového počtu poistencov, ktorí majú na vrátenie doplatku nárok, je 2 126 dôchodcov a 10 637 držiteľov preukazu ŤZP. Najvyšší doplatok vyplatia osemročnému dieťaťu so svalovou dystrofiou, ide o sumu 11 049,12 eura.