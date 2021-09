Podľahli panike. Kríza s pohonnými látkami v Británii naberá na sile

Zlá distribúcia palív je dôsledok vízových obmedzení pre zahraničných vodičov nákladiakov.

27. sep 2021 o 13:38 TASR

LONDÝN. Kríza s pohonnými látkami v Británii naberá na sile.

V niektorých oblastiach, najmä vo veľkých mestách, vykúpili Briti v pondelok pohonné látky na 90 percent čerpacích staníc.

Článok pokračuje pod video reklamou

Paniku vyvolali problémy s distribúciou palív v krajine, čo je dôsledok vízových obmedzení zavedených pre zahraničných vodičov nákladných áut.

Krajina v panike

Po odchode Británie z jednotného trhu zaviedla britská vláda prísne obmedzenia pri vydávaní víz pre zahraničných pracovníkov, medzi nimi aj vodičov kamiónov.

To spôsobilo obrovské problémy v dodávateľských reťazcoch a s blížiacim sa koncom roka a vianočnými sviatkami sa nervozita na britskom trhu ešte zvýšila.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Britské pumpy sa zatvárajú. Benzín je, no nemá ho kto doviezť Čítajte

Premiér Boris Johnson a viacerí ministri vyzvali Britov, aby nepanikárili. Ich výzva však zostala nevypočutá.

Ako v pondelok informovalo Združenie britských predajcov pohonných látok, ktoré zastupuje nezávislých predajcov palív, jeho členovia uviedli, že v niektorých oblastiach je bez pohonných látok od 50 do 90 percent čerpacích staníc.

Akútny nedostatok vodičov

"Bohužiaľ, v mnohých regiónoch ľudia podľahli panike," povedal pre agentúru Reuters šéf Združenia britských predajcov pohonných látok Gordon Balmer.

Podľa denníkov The Times a The Financial Times uvažuje britská vláda nad nasadením armády s cieľom zabezpečiť dostatok pohonných látok na čerpacích staniciach. Zástupcovia prepravných firiem, maloobchodu a siete čerpacích staníc však upozornili, že rýchle riešenie neexistuje.

Nedostatok vodičov je akútny (v Británii ich momentálne chýba zhruba 100 000) a navyše, preprava pohonných látok si vyžaduje dodatočné školenia a licencie.

Nasadia armádu? Britská vláda vraj uvažuje o nasadení armády na zásobovanie benzínových čerpacích staníc, aby zmiernila narušenie dodávok, ktoré nastalo pre nedostatok vodičov nákladných áut. Šéf britskej Asociácie maloobchodných predajcov benzínu Brian Madderson povedal, že armáda trénuje svoj personál na riadenie cisternových vozidiel. Vláda však uviedla, že „neplánuje v tomto okamihu“ nasadiť armádu.