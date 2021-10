Koniec Bratislavy? Pre túto firmu môžete pracovať aj cez polovicu republiky

Zamestnávajú približne 2 000 ľudí. Do kancelárie chodí asi stovka.

Pandémia zmenila trh práce. Firmy sa snažia vyhovieť zamestnancom a podporujú ich, ak chcú pracovať z domu, častokrát mimo veľkých miest. Accenture aktuálne zamestnáva viac ako 620-tisíc ľudí v 200 pobočkách v 50 krajinách sveta, pričom množstvo z nich pracuje z domu.

Šéf spoločnosti pre Slovensko a Maďarsko, TOMÁŠ VOLEK, tvrdí, že ak príde človek do kancelárie, malo by to dávať zmysel jemu aj firme. Novým podmienkam preto prispôsobujú aj svoje kancelárie a zavádzajú štýlové „projektové obývačky“, v ktorých sa môžu pracovné tímy stretávať. Hlavným cieľom je podnietiť ich k spolupráci, zdieľaniu poznatkov a skúseností, kreativite a neformálnemu kontaktu, ktorý práca z domu nedokáže poskytnúť.

V rozhovore prezradil, čo urobila pandémia s pracovnými miestami po tom, ako sa mnohí zamestnanci celkom odsťahovali z Bratislavy a Košíc, kde má firma svoje pobočky.

Pandémia výrazne ovplyvnila nielen pracovný trh, ale aj prácu samotnú. Ako vyzerali prvé dni lock-downu v Accenture?

Boli sme na takéto zmeny pripravení. Všetci zamestnanci pracovali už aj pred pandémiou aspoň čiastočne z domu, takže to pre nich ani pre nás nebolo nič nové. Bol to štandardný benefit, ktorý sme využívali. Prechod na covid režim znamenal, že namiesto jedného alebo dvoch dní práce z domu, sme sa prepli na päť dní. Bolo to zo dňa na deň, množstvo vecí sme museli domyslieť a zariadiť, ale dnes sme perfektne pripravení.

Mali ľudia potrebné technické vybavenie na prácu z domu, alebo ste to museli riešiť operatívne? Čo im najčastejšie chýbalo?

Tým, že už boli zvyknutí mať home office, každý bol schopný takto pracovať. Áno, nikto nebol pripravený na to, že to bude päť dní v týždni, ale vyladili sme to. Hneď od začiatku sme umožnili ľuďom zobrať si domov časť officu, teda rôzne ergonomické pomôcky, kreslá či druhý monitor.

Neskôr dostal každý zamestnanec finančný príspevok na vybavenie do domácnosti. Niekto potreboval stôl, niekto stoličku, tlačiareň. Vyšli sme takto ľuďom v ústrety a dnes to máme už ako štandardný benefit.

Ako dnes vyzerajú vaše pracoviská?

V súčasnosti pracuje na Slovensku asi 2 000 ľudí. Z tejto skupiny chodí do kancelárie asi stovka. Očakávam, že ten počet narastie, ale rozhodne to už nebude tak ako pred pandémiou, teda, že by sme potrebovali mať pre každého zamestnanca vyhradené jedno pracovné miesto. Kancelárie budú zaplnené možno na tridsať, štyridsať percent pôvodnej kapacity. Ak už človek ide do kancelárie, malo by to dávať zmysel. Jednak tomu zamestnancovi, ale aj firme.

Kde všade sa dajú nájsť ľudia, ktorí pre vás pracujú?

Okrem Bratislavy a Košíc sme "vyrazili" do regiónov. Dôraz kladieme na flexibilitu. Tak sú nastavené očakávania a rozširujeme a prispôsobujeme aj možnosti pre našich zamestnancov. Máme kolegov aj v malých mestečkách a pokiaľ tam je niekto, kto chce pracovať pre Accenture, svetového lídra v technológiách, nemáme s tým žiadny problém.



Dobrou motiváciou pre tento typ práce sú nižšie životné náklady. Ak u nás človek robí z regiónu, má rovnakú mzdu, rovnaký prístup k školeniam a rovnaké benefity. Pomer nákladov je však iný v Bratislave, iný v menšom meste alebo na dedine, trebárs na chalupe.

Aké sú podľa vás výhody práce z domu?

Sú na to dva pohľady. Zo strany zamestnanca je to jednoznačné. Ušetrí množstvo času za dochádzanie či parkovanie, čo je priemerne možno hodina, ktorú môže venovať niečomu inému. Pracovné prostredie z domova tiež umožňuje lepšie si zorganizovať a naplánovať pracovný deň. Ak napríklad potrebuje vyzdvihnúť dieťa zo škôlky, nie je to žiadny problém.

Zaujímavý je pohľad zamestnávateľa. Pozitívom je, že ušetríme miesta v kanceláriách. Potrebujeme však, aby sa ľudia socializovali, aby prišli aspoň jedenkrát do týždňa do kancelárie a urobili tam veci, ktoré sa oveľa efektívnejšie robia na mieste ako cez počítač.

Vnímate aj nejaké riziká?



Omnoho dlhšie trvá naučiť sa fungovať v tíme. Zároveň, ak nastupujú noví ľudia, je zložitejšie odhaliť niekoho, kto sa k vám až tak nehodí. Trojmesačná skúšobná doba to často ukázala. Ak ste sedeli vedľa nadriadeného, videl, ako vám to ide, či sa flákate alebo snažíte. V online priestore je to trochu horšie.

Rizikové je najmä mentálne zdravie. V tejto dobe chýbajú štandardné projektové akcie. Ak sa niečo podarilo, išlo sa to osláviť do reštaurácie, trochu sa uvoľniť po tom strese, čo dnes nie je.

Nie každý má doma ideálny priestor na prácu. Ak máte byt 2+1 a ste tam s manželkou a dvoma malými deťmi, alebo máte suseda, ktorý celý deň vŕta, tak to asi nie je úplne príjemné pracovné prostredie. Doteraz máme kolegov, ktorí práve z tohto dôvodu chodia do práce.

Je online komunikácia rovnako efektívna?

Áno aj nie. Nemusíme nikam cestovať. Ak sme mali poradu napríklad v Nemecku, išiel som tam, strávil som hodiny na letiskách, v lietadle, v taxíkoch a na porade som bol dve hodiny. Rovnaký míting si urobím online, ak to, samozrejme, nie je niečo, kde by som musel byť fyzicky prítomný. Úžasným spôsobom to posunulo produktivitu a znížilo náklady.

Ak však máte naozaj dôležitý míting, kde potrebujete sledovať druhú stranu, reč tela, kde záleží na slovíčkach a treba byť maximálne presný, tak to sa v online stále nedá a asi sa ani nikdy dať nebude.

V online priestore sa už bežne robia pracovné pohovory. Akým spôsobom dokážete otestovať zručnosti kandidátov?

Za predchádzajúci fiškálny rok sme takto online sprocesovali tisíce kandidátov, z nich sme viac ako 400 prijali. Naučili sme sa to. Samozrejme, nie je to to isté, ako keď máte uchádzača pred sebou. Vtedy ste schopný odpozorovať, ako sa správa, ako sedí, akú má reč tela. Cez monitor vidíte akurát tak tvár, počujete, akým tónom hovorí, neviete však, či si vedľa na monitore nezapol google a na otázku neodpovedá tak, že si ju vyhľadal.

Museli sme zmeniť metodiku výberu. Celé to trvá dlhšie. Ak sme predtým mali asi 95-percentnú úspešnosť, že sme sa trafili do kandidáta, tak teraz je to asi 90 percent. Zmierili sme sa s tým. Ušetrí to však množstvo času, keďže kandidát ani my nemusíme nikam cestovať. Všetko zlé je na niečo dobré.

Ako vyzerá napríklad zaškoľovanie nových zamestnancov, rôzne tréningy, školenia či workshopy? Sú ich online verzie rovnako efektívne?

Áno, všetko je online. Upravili sme obsah, je tam viac možností na otázky a viac cvičení, kde sa vyžaduje interakcia, aby človek potvrdil, že zadanie pochopil. Môžeme robiť školenia pre celé regióny, okrem Slovenska napríklad súčasne aj pre Maďarsko alebo Rumunsko. Je to trochu iné, ale efektivitu úvodného školenia to neznižuje.

Potom prichádzajú základné tréningy, každý nováčik dostane niekoho, komu hovoríme „buddy“. Ten má za úlohu s ním každý deň komunikovať, pýtať sa ho, ako sa mu darí, ako postupuje a čo potrebuje.

Nový spôsob práce priniesol aj nové typy pracovných zmlúv. Ako ste ich upravili?

Máme alebo plánujeme mať rôzne typy kontraktov. Jedným z nich je permanentný alebo trvalý home office. Ten využívajú ľudia, ktorí síce mali v Bratislave byt a chodili do kancelárie, ale pôvodne boli napríklad z Veľkého Krtíša. Počas pandémie sa vrátili domov a už sa im nechce znovu si prenajímať byt a žiť v Bratislave. Pre tento typ kontraktu vyžadujeme, aby aspoň raz za mesiac prišli do kancelárie. Buď do Bratislavy, alebo do Košíc.



Potom máme čiastočný home office. V praxi to znamená, že ľudia pracujú z domu, ale nie natrvalo. Stretávajú sa napríklad raz týždenne v kancelárii na požiadanie svojho projektového manažéra, kde si môžu naplánovať prácu, porozprávať sa, zájsť si na obed alebo večeru a prebrať s kolegami aj iné ako pracovné veci. Dáva to perfektný zmysel, toto je presne naša predstava, ako by to mohlo fungovať. Rovnako to vnímajú aj ľudia. Tretí typ sú štandardne tí, ktorí normálne chodia do práce. Sedia v kancelárii, pretože nechcú pracovať z domu.

Zmenili ste v kanceláriách pracovné prostredie? Prinesie budúcnosť nejaký „nový normál“?

Najväčšou novinkou u nás sú projektové obývačky. Je to priestor, v ktorom sa stretávajú jednotlivé projektové tímy. Povedia si, čo sa im za týždeň podarilo, čo sa nepodarilo. Môžu sa spojiť s klientom a dohodnúť si ďalší postup a plán.

Štandardne má takáto obývačka tri časti. Po dvoch stranách je priestor na prácu, v strede je relaxačný priestor, ktorý sa dá aj úplne otvoriť, môžu si tam dať kávu alebo džús. Je tam špičkovo ozvučená videotechnika, veľká televízia, kde vidieť náš tím aj človeka na druhej strane. Majú tam aj možnosť pracovať, ale to je presne to, čo veľmi nechceme. Nechceme, aby si tam prišli sadnúť, dali si slúchadlá a celý deň búšili. To môžu aj doma.

Stále máme aj štandardné sedenie v open-space pre ľudí, ktorí chcú a potrebujú pracovať z kancelárie. Zredukovali sme ho však, dôraz dnes kladieme práve na spoločné priestory.

Fungujú aj klasické zasadačky na rôzne porady manažmentu a potom aj klientske zasadačky. Pred covidom sme mali množstvo návštev, naši zákazníci chcú vidieť, ako budeme riešiť ich problémy, ako bude vyzerať spolupráca. Toto sa už pomaly vracia do čias pred pandémiou.

